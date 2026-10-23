Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου για απειλές κατά Αγρίου

Η Ενωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου “καταδικάζει απερίφραστα, κατηγορηματικά και με τον πλέον έντονο τρόπο το περιεχόμενο της επιστολής, καθώς και κάθε παρόμοια ενέργεια εκβιασμού, εκφοβισμού και τρομοκράτησης”, με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση ανώνυμης επιστολής με στόχο το προσωπικό και κυρίως τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας, η οποία περιλαμβάνει ευθείες απειλές κατά της ζωής της, καθώς και υβριστικές επιθέσεις εναντίον της ίδιας και του προσωπικού της υπηρεσίας.

Η περιφερειακή ΕΜΔΥΔΑΣ παρατηρεί ότι “τέτοιου είδους ακραίες πρακτικές, που στρέφονται κατά δημοσίων λειτουργών, αποτελούν ευθεία επίθεση στους θεσμούς, στη νομιμότητα και στην ίδια τη δημοκρατία. Οι απειλές, ο ψυχολογικός εξαναγκασμός και η προσωπική στοχοποίηση προσβάλλουν βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και του αμοιβαίου σεβασμού” και σημειώνει:

“Η Ένωσή μας υπογραμμίζει ότι οι απειλές και οι εκφοβισμοί εναντίον των υπαλλήλων και των στελεχών των Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και του συνόλου των μηχανικών που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές σε καμία περίπτωση. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και την πλήρη θεσμική και ηθική στήριξή μας στην κα Σταυρούλα Αγρίου και σε όλους τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια, αμεροληψία και με μοναδικό γνώμονα την τήρηση του νόμου.

Tονίζουμε ότι η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων, η πλήρης νομική και θεσμική τους κάλυψη απέναντι σε αυθαίρετες επιθέσεις, καθώς και η διαμόρφωση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Κανένας δημόσιος λειτουργός δεν πρέπει να εργάζεται υπό καθεστώς φόβου ή πίεσης κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του. Αυτή η αρχή ισχύει αυτονόητα για κάθε εργαζόμενο και κάθε πολίτη. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του ατόμου, η διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής του ακεραιότητας, καθώς και η απρόσκοπτη άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων των δημόσιων λειτουργών, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες τις οποίες οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε”.

Καταλήγοντας, χαιρετίζει “την καθολική καταδίκη της ανώνυμης απειλητικής επιστολής κατά της ζωής της διευθύντριας της Υπηρεσίας Δόμησης Καλαμάτας κας Σταυρούλας Αγρίου, από την τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών”. Και δηλώνει “την αμέριστη εμπιστοσύνη μας προς τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη επιληφθεί της υποθέσεως, και προσβλέπουμε στην άμεση διαλεύκανσή της, στον εντοπισμό των υπαιτίων και στην παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. Η συνταγματική τάξη και η προστασία των λειτουργών της Πολιτείας παραμένουν αδιαπραγμάτευτες”.