Τροχαίο στην Αθηνών: Σοβαρά ο 39χρονος, συνελήφθη ο 31χρονος

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ο 39χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του προχθές το βράδυ στην οδό Αθηνών, στην Καλαμάτα.

Ο 39χρονος τραυματίστηκε σοβαρά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Πέμπτης όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε χτύπησε σε αυτοκίνητο που επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς το σούπερ μάρκετ “Σκλαβενίτης”.

Ο οδηγός της μηχανής που δεν φορούσε κράνος εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά μετά τη σφοδρή σύγκρουση και υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 31χρονος Ρομά, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο του στη μέση του δρόμου και τράπηκε σε φυγή!

Ομως λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, προσήλθε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας και συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Μάλιστα όπως προέκυψε του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για τρεις μήνες από τις 24 Σεπτεμβρίου για παράβαση που είχε υποπέσει, συνεπώς οδηγούσε παράνομα.

Προανάκριση για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.