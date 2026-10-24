Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

Διακοπές ρεύματος θα γίνουν τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της Τριφυλίας προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα γίνουν ολιγόλεπτες διακοπές, από τις 7.45 έως τις 7.50 και από τις 10.15 έως τις 10.20 το πρωί στους Δήμους Τριφυλίας, Οιχαλίας και Ζαχάρως.

Τη Δευτέρα από τη 1 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Ψάρι.

Τη Τρίτη από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί στις περιοχές Κουτσουβέρι, Λαγγούβαρδος, Βατιά, Παναγούλα, Γεφυράκι Μαράθου.

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στις περιοχές Λαγγούβαρδος, Βατιά, Περιοχή πρώην Καρτ.

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στις περιοχές Βρύσες, Αρμακάδια, Γιόλακα, Στεφάνι Αγίας Κυριακής.

Κ.Μπ.