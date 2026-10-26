Το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων Κυπαρισσίας

Το ωράριο όπως ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας έχει ως εξής: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ.

Από το Σύλλογο σημειώνεται επίσης ότι “η εμπορική αγορά της Κυπαρισσίας αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της κοινωνικής ζωής του τόπου μας. Κάθε αγορά από ένα τοπικό κατάστημα είναι μια ουσιαστική επιλογή στήριξης της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Τα εμπορικά καταστήματα της Κυπαρισσίας συνεχίζουν να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα, ποικιλία επιλογών και προσωπική εξυπηρέτηση, διατηρώντας την ανθρώπινη σχέση εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει την τοπική αγορά. Επιλέγουμε την αγορά της πόλης μας. Στηρίζουμε τους ανθρώπους της. Κρατάμε την Κυπαρισσία ζωντανή, δυναμική και δημιουργική”.

Κ.Μπ