ΑΔΕΔΥ: Μεσσήνιοι στην κινητοποίηση στην Αθήνα

Στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, την περασμένη Παρασκευή, συμμετείχε το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, μαζί με σωματεία, συλλόγους και ιδιοκτήτες κατοικιών.

Η διοίκηση του Ν.Τ. σημειώνει ότι “κοινό αίτημα ήταν η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, η παύση των πλειστηριασμών και η αποτροπή της μεταβίβασης κατοικιών σε funds. Η συνεχιζόμενη απειλή απώλειας της κατοικίας για χιλιάδες νοικοκυριά απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις”.

Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ ζητεί “από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα διασφαλίζουν ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερείται την πρώτη του κατοικία. Η προστασία της κατοικίας είναι κοινωνική ανάγκη και δικαίωμα. Απαιτούμε ουσιαστικές λύσεις τώρα”.