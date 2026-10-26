Σωματείο Εργαζομένων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας: Επιμένει για “αποκατάσταση εργασιακής νομιμότητας”

“Μετά από συναντήσεις, δελτία Τύπου και απεργία, το Σωματείο επιμένει στην αποκατάσταση της εργασιακής νομιμότητας”, επισημαίνει το Σωματείο Εργαζομένων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, σε ανακοίνωσή του. Κι ενημερώνει ότι σε γνωμοδότησή του ο γνωστός εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος επιβεβαιώνει πως η δημοτική αρχή επιμένει σε αυθαιρεσίες.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο Εκτελεστών της Φιλαρμονικής ενημερώνει τα μέλη του και κάθε πολίτη της Καλαμάτας ότι, “δια χειρός του διακεκριμένου εργατολόγου Αλέξη Μητρόπουλου και συνεργατών, εκδόθηκε γνωμοδότηση, την οποία εμείς ως Σωματείο ζητήσαμε, σχετικά με το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς των Ι.Δ.Α.Χ. μουσικών του Δήμου”.

Παρατηρεί πως “η γνωμοδότηση επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο όσα έκρινε ήδη η απόφαση 75/2026 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσσηνίας: ότι η δημοτική αρχή, αντί να προσαρμοστεί στη νομιμότητα μετά την αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ., επιμένει σε αυθαιρεσίες.

Θεωρούμε ανήκουστο η δημοτική αρχή να καθυστερεί, αναμένοντας γνωμοδότηση από σωματείο που εκπροσωπεί μερίδα της Φιλαρμονικής, όταν το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας» έχει καταργηθεί από τον Δεκέμβριο του 2023.

Το Σωματείο ευχαριστεί θερμά τον κ. Αλέξη Μητρόπουλο και τον κ. Ανδρέα Ματθαίου για τη διατύπωση της γνωμοδότησης και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μουσικών. Η επιστημονική κατάρτιση και η σταθερή στήριξή τους αποτελούν πολύτιμο εφόδιο στον αγώνα μας”.

Αναλυτικά, σημειώνει: “Μείωση ωραρίου και αποδοχών: Με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 573/2024) οι πρόβες περιορίζονται από 3 σε 2 εβδομαδιαίως. Πρόκειται για παράνομη μονομερή βλαπτική μεταβολή που πλήττει άμεσα τις αποδοχές.

Μισθοδοσία: Οι μουσικοί δικαιούνται μηνιαίο μισθό (ενιαίο μισθολόγιο, Μ.Κ., επιδόματα οργάνου και μουσικού) και όχι ωρομίσθιο, βάσει του άρθρου 103 του Ν. 4483/2017 και των ισχυουσών ΣΣΕ.

Σημερινή εικόνα (σχεδόν τρία χρόνια μετά την κατάργηση): Απανωτές μειώσεις στο ωρομίσθιο χωρίς ενημέρωση. Αναστολή των δωρεάν μαθημάτων και μη καταβολή του αντίστοιχου μισθού στους μουσικούς. Κατάργηση της τακτικής εβδομαδιαίας πρόβας του συνόλου.

Αιτήματα προς τον Δήμο: Να εγκαταλείψει τις πρακτικές υποβάθμισης της Φιλαρμονικής και των εργαζομένων της. Να εφαρμόσει άμεσα τη νέα ΣΣΕ (ΠΚ 8/18-05-2026) και τις κείμενες διατάξεις. Να αποκαταστήσει πλήρως το νόμιμο ωράριο, τις τακτικές αποδοχές και τα μισθολογικά κλιμάκια, σεβόμενος τις δικαστικές αποφάσεις”.

Τέλος, το Σωματείο δηλώνει ότι “δεν θα ανεχθεί περαιτέρω καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε κάθε νόμιμο συνδικαλιστικό και νομικό μέσο”.