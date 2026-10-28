Κυπαρισσία: Τίμησαν την Ελληνίδα Μητέρα του έπους του 1940

Τη μνήμη της Ελληνίδας Μητέρας του έπους του 1940 Ελένης Ιωαννίδη τίμησαν το πρωί της Τρίτης στην Κυπαρισσία, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου 1940.

Στο άγαλμα της Ελένης Ιωαννίδη, που βρίσκεται στην οδό Αθανασίου Ιωαννίδη τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη της όπως και των άλλων πεσόντων γυναικών σε εκείνο το σημείο από βομβαρδισμό των κατακτητών.

Να σημειώσουμε ότι η Ελένη Ιωαννίδη έχει χαρακτηριστεί σύμβολο της Ελληνίδας μάνας στο έπος του ‘40, καθώς παρότι είχε χάσει ένα παιδί της στον πόλεμο, σε τηλεγράφημά της στον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή ανάφερε:

«Προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Αλ. Κορυζήν

Ο υιός μου Ευάγγελος Ιωάννου Ιωαννίδης απωλέσθη εις τας επιχειρήσεις της Κλεισούρας. Παρήγγειλα εις τους τέσσαρας ήδη υπηρετούντας Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον και Νίκον Ιωάννου Ιωαννίδην να εκδικηθώσιν τον θάνατον του αδελφού των.

Κρατώ εις εφεδρείαν άλλους τέσσαρας Πάνον, Αθανάσιον, Γρηγόριον και Μενέλαον Ιωάννου Ιωαννίδην, κλάσεων 1917 και νεωτέρων.

Παρακαλώ κληθώσιν ονομαστικώς και ούτοι εις πάσαν περίπτωσιν ανάγκης της πατρίδας ή τυχόν απωλείας ετέρου τέκνου μου προς εκδίκησιν εχθρού.

Γνωρίσατε βασιλέα μας ότι ύστατον επιφώνημά μου θέλει είναι:

Ζήτω η Πατρίς!».

Στεφάνια στη μνήμη τους κατέθεσαν ο αντιδήμαρχος Τριφυλίας Αντώνης Βλάχος, τα τρισέγγονα της Παύλος, Φωτεινή και Μανίτα, οι μαθητές Σταυρούλα Ζουρτσάνου από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσία, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος και Άσσια Κόσση από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας. Ακολούθησε η τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Υμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας.

Κ.Μπ.