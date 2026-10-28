ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για γεώτρηση

Την χορήγηση άδειας χρήσης νερού αξιοποίησης υδατικών πόρων, ειδικότερα για γεώτρηση για υδρευτική χρήση, στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη θέση “Αγριόματα Βέργας” που ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου στην Λ.Α.Π Παμίσου – Νέδοντος – Νέδα και στο Υ.Υ.Σ. Δυτικού Ταϋγέτου, ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι “θα κατασκευαστεί παρακείμενη δεξαμενή χωρητικότητας 150 μ3, στην οποία το νερό της γεώτρησης θα οδηγείται μέσω αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 18 μέτρων, με αρχή την ανορυχθείσα γεώτρηση και συντεταγμένες τέλους την μελλοντική δεξαμενή με Χ=336074 και Υ=4099140 στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87.

Η άδεια χρήσης νερού χορηγείται για την συμπληρωματική κάλυψη - ενίσχυση των αναγκών ύδρευσης (επιπρόσθετα των άλλων υδροληψιών της περιοχής) οι οποίες αυξάνονται ραγδαία κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, για συνολικό πληθυσμό 3.287 άτομα (μόνιμο και εποχικό) της περιοχής της Δ.Κ. Καλαμάτας και ο δικαιούχος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι 299.939 μ3 νερού/έτος από την γεώτρηση της παρούσας άδειας χρήσης νερού”.