Τρισάγιο στο Διαβολίτσι για τους 18 εκτελεσθέντες του 1943

Τρισάγιο στη μνήμη των 18 Ελλήνων πατριωτών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στις 6 Νοεμβρίου 1943 τελέστηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στο Διαβολίτσι.

Η 83η επέτειος μνήμης έγινε από τις οικογένειες, τους απογόνους και τους συγγενείς των 18 Ελλήνων πατριωτών που εκτελέστηκαν για αντίποινα από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στην Τρίπολη στις 6 Νοεμβρίου 1943, τους οποίους είχαν συλλάβει μετά από το «μπλόκο» στο Διαβολίτσι τα χαράματα της 4ης Νοεμβρίου 1943.

Το τρισάγιο πραγματοποιήθηκε στο μνημείο των εκτελεσθέντων στο κοιμητήριο Διαβολιτσίου, όπου βρίσκονται τα οστά των 18 θυμάτων τα οποία μεταφέρθηκαν εκεί από τις οικογένειες τους μετά την απελευθέρωση της πατρίδας μας τον Μάιο του 1946.

Η τέλεση του τρισάγιου έγινε από τον αρχιερατικό επίτροπο και πρωτοπρεσβύτερο κ. Κωνσταντίνο Φ. Ανδριόπουλο που είναι εγγονός εκτελεσθέντος και με ιεροψάλτη τον Βασίλη Μανημάνη.

Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων, προσκλητήριο των 18 θυμάτων, ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και έπειτα όλοι οι παρευρισκόμενοι έψαλαν τον εθνικό ύμνο.

Στεφάνια κατατέθηκαν από τους βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη και Αλέξανδρο Χαρίτση, την πολιτευτή της «Φωνής της Λογικής» Χριστίνα Χριστίδου, την πρόεδρο της κοινότητας Διαβολιτσίου Όλγα Μπουράνη, τον υποδιοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μελιγαλά Γιώργο Κοκορόγιαννη, τον εκπρόσωπο των απογόνων των εκτελεσθέντων Δημήτρη Καμαρινό, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Προέδρων Μεσσηνίας Περικλή Σταυρόπουλο, την εκπρόσωπο της Παμμεσσηνιακής Ένωσης Αθηνών Αναστασία Ρέππα, τον γενικό γραμματέα του Συλλόγου των απανταχού Κωνσταντιναίων Κωνσταντίνο Κουτσούρα και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Άνω Μελπειέων Γιάννη Καπερνέκα.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Φωτεινή Βούλγαρη, εγγονή του εκτελεσθέντος Π. Ρέππα, Γενική Γραμματέας της Παμμεσσηνιακής Ένωσης Αθηνών.

Ο Κωνσταντίνος Παν. Ρέππας, επίτιμος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, επίτιμος Α’ Αντιπρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ενώσεως Αθηνών και γιος εκτελεσθέντος, στην ομιλία του παρέθεσε τα γεγονότα της εποχής και ολοκληρώνοντας τόνισε “αιωνία η μνήμη των 18 εθνομαρτύρων μας”.