Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών Μεσσηνίας: Προτάσεις για ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της ΥΔΟΜ Καλαμάτας

Προτάσεις για ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της ΥΔΟΜ Καλαμάτας και την εξυπηρέτηση μηχανικών και πολιτών καταθέτει ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών Μεσσηνίας.

Αναλυτικά αναφέρει: Ζητούμε την εξυπηρέτηση και τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας των επαγγελματιών μηχανικών στην ΥΔΟΜ και τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Για την προσέλευση

πολιτών για γενική πληροφόρηση και λοιπές εργασίες, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός ο καθορισμός μίας ή δύο ημερών εβδομαδιαίως, με τήρηση της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας.

Μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για τον περιορισμό του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού και μηχανικών από την ΥΔΟΜ Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου

Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών Νομού Μεσσηνίας και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών με την Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Πολεοδομίας, κα Πιπίνα Κουμάντου, και τη Διευθύντρια Πολεοδομίας, κα Σταυρούλα Αγρίου.

Στη συνάντηση ακούσαμε την αιτιολόγηση της υπηρεσίας για τον περιορισμό του ωραρίου, η οποία συνδέθηκε κυρίως με τις απειλές κατά της ζωής της Διευθύντριας, αλλά και με τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας της ΥΔΟΜ. Εκφράσαμε για ακόμη μία φορά την απερίφραστη καταδίκη κάθε απειλής, εκφοβισμού και πράξης βίας, καθώς και την πλήρη συμπαράστασή μας στη Σταυρούλα Αγρίου και στους

εργαζομένους της υπηρεσίας. Η ασφάλεια και η προστασία τους αποτελούν κοινή μας προτεραιότητα.

Παράλληλα, και οι δύο Σύλλογοι εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τον αιφνιδιασμό και την απουσία προηγούμενης ενημέρωσης και διαβούλευσης. Η συζήτηση ήταν εκτενής, με στιγμές έντασης, αλλά και με κοινή αγωνία να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δυσχεραίνουν σήμερα τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Καταστήσαμε σαφές ότι δεν αποδεχόμαστε τον περιορισμό της εξυπηρέτησης σε μία ημέρα την εβδομάδα, καθώς δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην άσκηση του επαγγέλματός μας και στη

διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Θέσαμε επίσης το ζήτημα της τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας καθορισμού ειδικού ωραρίου, ζητώντας να τεκμηριωθεί εάν υποβλήθηκε αιτιολογημένο αίτημα της δημοτικής αρχής και εκδόθηκε σχετική απόφαση της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή εάν εφαρμόζεται άλλη ειδική νόμιμη διαδικασία.

Για την ανατροπή του περιορισμού και την ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας της ΥΔΟΜ, καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Άμεση στελέχωση της υπηρεσίας.

Ενίσχυση της ΥΔΟΜ με μηχανικούς και διοικητικό προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται ταχύτερα στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της. Οι ανάγκες δεν περιορίζονται στις οικοδομικές άδειες, αλλά καλύπτουν ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως σχέδιο πόλης, πράξεις εφαρμογής, απαλλοτριώσεις, χρήσεις γης, αυθαίρετες κατασκευές και λοιπά πολεοδομικά ζητήματα.

2. Πλήρης ψηφιακή και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού, κατάλληλου λογισμικού, αξιόπιστων δικτύων και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την παροχή υπηρεσιών

υψηλής ποιότητας.

3. Καθημερινή πρόσβαση και εξυπηρέτηση των μηχανικών.

Διασφάλιση της πρόσβασης των επαγγελματιών μηχανικών όλες τις εργάσιμες ημέρες, εντός σαφώς καθορισμένου ωραρίου εξυπηρέτησης. Ως οργανωτική πρόταση προς εξέταση, προτείνουμε η υποδοχή μεμονωμένων πολιτών για γενική πληροφόρηση και λοιπές εργασίες να συγκεντρώνεται σε μία ή δύο ημέρες εβδομαδιαίως, εφόσον αυτό επιτρέπεται και θεσπιστεί με τη νόμιμη διαδικασία, με παράλληλη εξασφάλιση καθημερινής παραλαβής αιτημάτων και εξυπηρέτησης επειγουσών περιπτώσεων.

4. Άμεσα μέτρα ασφάλειας.

Λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία της Διευθύντριας, των εργαζομένων και των συναλλασσομένων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας. Ενδεικτικά

προτείνουμε:

• Ελεγχόμενη πρόσβαση στο Δημαρχείο από μία είσοδο, κατά το οργανωτικό πρότυπο που είχε εφαρμοστεί την περίοδο των μέτρων COVID.

• Καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων των επισκεπτών, με σαφή σκοπό ασφάλειας και τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

• Συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές για τακτική παρουσία στον περιβάλλοντα χώρο του

Δημαρχείου.

• Παρουσία προσωπικού φύλαξης στον όροφο όπου στεγάζεται η ΥΔΟΜ, αρχικά για δύο μήνες, με επανεκτίμηση των αναγκών στη συνέχεια.

5. Αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

Λειτουργία κεντρικής τηλεφωνικής γραμμής αποκλειστικά για την ΥΔΟΜ, επιπλέον των τηλεφώνων των επιμέρους γραφείων, με καθημερινή εξυπηρέτηση, σύστημα αναμονής και καταγραφής αιτημάτων. Όπου δεν είναι δυνατή η άμεση απάντηση, να προβλέπεται επανάκληση από τον αρμόδιο υπάλληλο.

6. Οργανωμένο σύστημα ραντεβού.

Διερεύνηση της επαναφοράς προγραμματισμένων συναντήσεων, με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή κατόπιν αιτήματος μηχανικών και πολιτών, ιδίως για σύνθετες υποθέσεις. Τα ραντεβού να ορίζονται σε εύλογο χρόνο και να υποστηρίζουν την καθημερινή εξυπηρέτηση χωρίς να δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια πρόσβασης.

7. Διεύρυνση της ψηφιοποίησης και αναβάθμιση του Kalamata GIS.

Επιτάχυνση και διεύρυνση της ψηφιοποίησης του αρχείου της υπηρεσίας, με έμφαση σε πράξεις εφαρμογής, πίνακες, πολεοδομικά διαγράμματα, μηκοτομές και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη μελέτη και διεκπεραίωση υποθέσεων.

Παράλληλα, προτείνουμε πρόσβαση στα διαθέσιμα διανυσματικά αρχεία, όπου επιτρέπεται, εμπλουτισμό του συστήματος Kalamata GIS με περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση της βάσης δεδομένων, με σαφή αναφορά στην πηγή και στην ημερομηνία επικαιροποίησης των στοιχείων.

8. Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αξιοποίηση εργαλείων ΤΝ για τον εντοπισμό προβλημάτων, ελλείψεων και αιτιών καθυστέρησης στην έκδοση πράξεων, κυρίως μέσω της ανάλυσης της πορείας των υποθέσεων στο e-Άδειες του ΤΕΕ, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς της ΥΔΟΜ. Στόχος είναι η βελτίωση των διαδικασιών και της κατανομής εργασίας, με προστασία των προσωπικών δεδομένων και έλεγχο από το αρμόδιο προσωπικό.

9. Συστηματική υποβολή ερωτημάτων προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Καταγραφή και έγκαιρη αποστολή τεκμηριωμένων ερωτημάτων για πολεοδομικά ζητήματα που χρειάζονται διευκρινίσεις ή ενιαία ερμηνεία. Να παρακολουθείται η πορεία τους και να γνωστοποιούνται οι απαντήσεις στους συναλλασσόμενους μηχανικούς, ώστε να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες εκκρεμότητες και διαφορετικές προσεγγίσεις στα ίδια θέματα.

10. Νομική υποστήριξη και αντιμετώπιση της πολυνομίας.

Εξασφάλιση νομικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου για την επίλυση σύνθετων πολεοδομικών ζητημάτων. Η πολυνομία, οι διαρκείς αλλαγές και η έλλειψη σαφούς, ενιαίας κωδικοποίησης και έγκαιρων διευκρινίσεων από το ΥΠΕΝ δημιουργούν αβεβαιότητα σε υπηρεσίες και μηχανικούς.

Απαιτούνται σαφείς κανόνες και συνεπής ερμηνευτική καθοδήγηση, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται με ασφάλεια δικαίου.

Ζητούμε την επανεξέταση του περιορισμού του ωραρίου και την έγγραφη ανταπόκρισή σας στις παραπάνω προτάσεις, με προσδιορισμό των ενεργειών που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και σχετικού χρονοδιαγράμματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και συνεργασία. Κοινός μας στόχος είναι να ξεπεράσουμε τα εμπόδια με συντονισμένες ενέργειες ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών, υπηρεσίας και δημοτικής αρχής, προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών.

Πέρα από την εξυπηρέτηση πολιτών και μηχανικών, μόνο μια σύγχρονη και αποτελεσματική Υπηρεσία Δόμησης, που λειτουργεί ανεμπόδιστα, μπορεί να διαφυλάξει το περιβάλλον, να υποστηρίξει την οργανωμένη επέκταση των οικιστικών περιοχών και να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του τόπου μας. Μια τέτοια υπηρεσία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής με περιβαλλοντική ισορροπία και σαφείς κανόνες απέναντι στις διαρκείς πιέσεις για δόμηση.