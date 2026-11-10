Τραγωδία σε φορτηγό πλοίο: Δύο ναυτικοί νεκροί σε αμπάρι - Στην Καλαμάτα οι σοροί

Τραγωδία σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο σημαίας Μάλτας, με δύο Φιλιππινέζους ναυτικούς να εντοπίζονται νεκροί εντός ανθρωποθυρίδας αμπαριού, ενώ το πλοίο έπλεε ανοικτά της Τυνησίας, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου τους.

Πρόκειται για έναν 50χρονο ναύκληρο και έναν 47χρονο ναυτόπαιδα, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις 6 Νοεμβρίου, ενώ το πλοίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή των νήσων Galite της Τυνησίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις 8 Νοεμβρίου η Λιμενική Αρχή Καλαμάτας ενημερώθηκε από το ναυτικό πρακτορείο του φορτηγού πλοίου ότι αυτό επρόκειτο να καταπλεύσει στο αγκυροβόλιο της πόλης, προκειμένου να αποβιβάσει τις σορούς των δύο μελών του πληρώματος, οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η αποβίβαση των δύο σορών πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ» Ν.Κ. 301, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου των δύο ναυτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει κανονικά, καθώς διαθέτει τον προβλεπόμενο αριθμό μελών πληρώματος. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από τους ναυτικούς, ενώ η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Στην Καλαμάτα αναμένεται επίσης να μεταβούν στελέχη της αρμόδιας ναυτιλιακής αρχής της Μάλτας, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο ναυτικοί.

Σε περίπτωση που οι εισαγγελικές αρχές της Μάλτας ζητήσουν στοιχεία της ελληνικής δικογραφίας, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία Καλαμάτας, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών δικαστικής συνεργασίας.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και την προανακριτική διαδικασία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ