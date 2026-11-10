Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ναυπλίου: Στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις ΔΟΥ Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Κυθήρων

Τη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις ΔΟΥ Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Κυθήρων εκφράζει με ψήφισμα, που υπογράφει ο πρόεδρος Κώστας Μιχελής και η γενική γραμματέας Ελένη Πετροπουλέα, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ναυπλίου.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου, ενόψει της τρίωρης στάσης εργασίας που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Νήσου Κυθήρων την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:30 στις Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, Σπάρτης και Καλαμάτας, εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ναυπλίου δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Νήσου Κυθήρων και εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στα σχέδια της ΑΑΔΕ για κεντρικοποίηση των περιφερειακών Δ.Ο.Υ. κατά το πρότυπο των κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., ΕΛ.ΚΕ., ΚΕ.ΒΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.Κ.).

Οι συμβολαιογράφοι, λόγω της φύσης του λειτουργήματός μας και λόγω των δικαιοπραξιών επί ακινήτων, έχουμε σχεδόν καθημερινή, αγαστή και άριστη συνεργασία με τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. Γνωρίζουμε λοιπόν καλά την άριστη κατάρτιση, την ευσυνειδησία και την προθυμία τους, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η απομάκρυνση των υπηρεσιών από τους νομούς μας, σε μια περιοχή με ορεινότητα, νησιωτικότητα και μεγάλες αποστάσεις, θα δυσχεράνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και ιδίως των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ. Θα επιβραδύνει επίσης τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι χρήσιμος, δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την άμεση επαφή με έμπειρους υπαλλήλους. Η κεντρικοποίηση αντιβαίνει εξάλλου στη διαχρονικά εκπεφρασμένη θέση της Πολιτείας για αποκέντρωση, ενώ το υφιστάμενο μοντέλο των Δ.Ο.Υ. λειτουργεί επί χρόνια με επιτυχία.

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογος: