Διαμαρτυρία σήμερα στην Καλαμάτα - Ζητούν να παραμείνει μία ΔΟΥ ανά νομό

Να αποτραπεί ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ με στόχο την κεντρικοποίηση και τη συρρίκνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών, αγωνίζονται οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Και απαιτούν να παραμείνει μία ΔΟΥ ανά νομό, στελεχωμένη και με όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

Αυτό διατράνωσαν σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι οι εργαζόμενοι στη ΔΟΥ Καλαμάτας, που συμμετείχαν σε τρίωρη στάση εργασίας και πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από την υπηρεσία.

Μαζί τους ήταν, εκφράζοντας τη συμπαράσταση στα αιτήματά τους, εκπρόσωποι των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και αυτοδιοικητικών φορέων.

Στάσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν χθες σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας.

Αναλυτικά, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Παύλος Κρανιώτης ανέφερε ότι “το Επιμελητήριο στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των υπαλλήλων της ΔΟΥ για τη μη απομάκρυνση της υπηρεσίας από την Καλαμάτα” και παρατήρησε: “Η ΔΟΥ πρέπει να παραμείνει εδώ να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τους λογιστές και όλους τους πολίτες. Είναι άδικο να φύγει η ΔΟΥ από την Καλαμάτα και να μεταφερθεί σε μια άλλη περιοχή της Πελοποννήσου και πολίτες από την Πλάτσα, τους Γαργαλιάνους να μεταβαίνουν σε μια άλλη περιοχή με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Η αποψίλωση των υπηρεσιών από την πρωτεύουσα του νομού είναι άδικο. Είναι δίκαιο να παραμείνει η ΔΟΥ στην Καλαμάτα.”.

Ο Κωνσταντίνος Μιχελής, πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου, δήλωσε ότι “είμαστε κοντά στους εργαζόμενους της ΔΟΥ Καλαμάτας, της Σπάρτης και της Τρίπολης” και σημείωσε: “Είμαστε κατά της κεντρικοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών. Ειδικά εμείς οι συμβολαιογράφοι, λόγω της φύσεως του επαγγέλματός μας είμαστε σε καθημερινή επαφή κι επικοινωνία με τους υπαλλήλους της ΔΟΥ. Γνωρίζουμε την κατάρτισή τους και την ανάγκη των επαγγελματιών και του απλού πολίτη να έρχεται στη ΔΟΥ να συνεργάζεται για το κοινό καλό. Είμαστε υπέρ της ενδυνάμωσης και της στελέχωσης της ΔΟΥ Καλαμάτας με περισσότερους υπαλλήλους. Πρέπει να στελεχωθεί για να γίνει ακόμα πιο δυνατή και όχι να υποστελεχωθεί”.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς επισήμανε: “Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ στηρίζει την κινητοποίηση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Εφορίες, για τα δίκαια αιτήματα που έχουν. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να ανακαλέσει την πολιτική αυτή που θέλει να συρρικνώσει τις υπηρεσίες. Ζητάμε πλήρη στελέχωση της ΔΟΥ Μεσσηνία, ώστε να μπορούν να γίνονται έλεγχοι και να μην έχουμε τα φαινόμενα με τη διαφθορά. Να παραμείνει η υπηρεσία, να λειτουργεί με ασφάλεια και να γίνονται έλεγχοι, για να λειτουργεί ομαλά η αγορά”.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, λογιστής, είπε ότι “βρισκόμαστε όλοι εδώ για να υποστηρίξουμε την παραμονή της ΔΟΥ Καλαμάτας, εξέχουσας και σημαντικής υπηρεσίας που προσφέρει πάρα πολλά στην περιοχή μας” και σημείωσε: “Μπορεί η κεντρικοποίηση των υπηρεσιών να είναι μια επιλογή της κυβέρνησης, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι επιλογές είναι σωστές και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να επιμείνουμε στην παραμονή της εδώ. Δεν μπορεί η Καλαμάτα, ένας Δήμος με 72.000 κατοίκους και η Μεσσηνία που ξεπερνά τους 150.000, να είναι χωρίς μία υπηρεσία με όλα της τα αντικείμενα, ώστε να υπάρχει και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και οι έλεγχοι που απαιτούνται, παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα με την ψηφιακή μετεξέλιξη. Πρέπει να γίνει μια διαφορετική προσέγγιση από την κυβέρνηση για τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα”.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος παρατήρησε: “Ο Εμπορικός Σύλλογος βρίσκεται εδώ για να συμπαρασταθεί στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων της ΔΟΥ Καλαμάτας. Δεν νοείται ένας νομός όπως η Μεσσηνία, μια πρωτεύουσα όπως η Καλαμάτα να μείνει ακέφαλη σε μία πολύ σημαντική υπηρεσία, τουλάχιστον στον δικό μας τομέα, την επιχειρηματικότητα. Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιοι θα δουν το θέμα σοβαρά και θα γίνει μία ανάκληση της απόφασης, διότι έτσι δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Εύχομαι, έστω και την τελευταία στιγμή αυτή η απόφαση να μην εκτελεστεί”.

Ο Γιάννης Μαρινόπουλος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Μεσσηνίας δήλωσε ότι “ο Σύλλογος συμμετέχει και συμπαρίσταται στην κινητοποίηση του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΟΥ” και σημείωσε: “Σε συνάντηση που οργανώσαμε, συζητήσαμε όλα τα ζητήματα και προέκυψε ότι η κεντρικοποίηση που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ, θα επηρεάσει τη ζωή των πολιτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των τοπικών κοινωνιών, όλων των εμπλεκομένων των εργαζομένων της ΔΟΥ, των λογιστών, των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων.Θα επηρεαστεί όλη τοπική οικονομία. Δεν μας έχει εξηγήσει ο κύριος διοικητής πώς τη σχεδιάζει και πότε θα την υλοποιήσει. Για να έχει δύναμη η φωνή μας όλοι οι φορείς να συνυπογράψουΜΕ μια κοινή επιστολή προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα πρέπει να εξηγήσει και να απαντήσει ποια είναι τα προσδοκώμενα οφέλη που επιβάλλουν αυτού του είδους την κεντρικοποίηση. Εμείς έχουμε μια σειρά επιχειρήματα ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν θα προσφέρει”.

Ο Γιώργος Ρόδης, εκπρόσωπος Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών (ΠΟΕ – ΔΟΥ) ανέφερε ότι “δίνουμε έναν αγώνα μαζί με τους τοπικούς φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες για τα παιδιά που διαβάζουν για να περάσουν στις πανελλήνιες, για τα παιδιά που είναι στα πανεπιστήμια, για να μπορέσουν αύριο να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά στον τόπο τους, πάνω σε αυτά που έχουν σπουδάσει” και πρόσθεσε: “Είμαστε ενάντια στις πολιτικές που ερημοποιούν την ελληνική ύπαιθρο και που δημιουργούν πολύ άσχημες συνθήκες για τον κόσμο. Το να υπάρχουν θέσεις εργασίας είναι πολύ σημαντικό και γι’ αυτό παλεύουμε”

Ο Κώστας Κρανιώτης, μέλος του 11ου Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, δήλωσε: “Είμαστε υπέρ της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον άνθρωπο. Καμία κεντρικοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη και καθημερινή επικοινωνία, πρόσωπο με πρόσωπο που χρειάζεται ο απλός φορολογούμενος μέχρι και ο πιο μεγάλος, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τουλάχιστον. Για να έχουμε μια ανάπτυξη δεν πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνία”.

Η πρώην διευθύντρια της ΔΟΥ Ευγενία Κούβελα, δημοτική σύμβουλος, απηύθυνε ένα ερώτημα στον διοικητή της ΑΑΔΕ “από πότε η διοικητική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών μας βαφτίζεται εκσυγχρονισμός, όταν υπάρχει κίνδυνος όλο αυτό το κόστος, κοινωνικό, οικονομικό, οικογενειακό να φορτωθεί στις πλάτες των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών, όλων όσων συναλλάσσονται με τη ΔΟΥ σήμερα”.

Σημείωσε πως “η ΑΑΔΕ κοιτάζει μόνο τη μείωση του δικού της λειτουργικού κόστους. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη που να μετρά το συνολικό κόστος αυτής της μεταρρύθμισης. Λειτουργεί μία ΔΟΥ ανά νομό και λειτουργούν καλά. Γιατί δεν το λαμβάνουν υπόψη τους; Μιλάμε για αποκέντρωση. Τι είδους αποκέντρωση επιχειρείται έτσι, όταν φεύγουν όλες οι υπηρεσίες; Ζητάμε όλες οι ΔΟΥ να παραμείνουν στην έδρα τους και να έχουν πλήρη λειτουργία με όλα τα φορολογικά αντικείμενα”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ των Νομών Αρκαδίας – Λακωνίας – Μεσσηνίας και Νήσου Κυθήρων Νίκος Δημόπουλος τόνισε: “Ολοι οι κοινωνικοί, θεσμικοί, πολιτικοί και οικονομικοί φορείς σε τοπικό επίπεδο είναι εδώ για να συμπαρασταθούν στο αίτημά μας και για να ενημερωθούν για αυτές τις αλλαγές και να διατρανώσουμε την άποψη ότι τελικά ο πολίτης θα υποστεί ένα διοικητικό κόστος. Αφαιρώντας διοικητικά εργαλεία, προϊσταμένους, θέσεις ευθύνης από την περιφέρεια, αυτό είναι αντίθετο με τη διαχρονικά εκπεφρασμένη θέση της Πολιτείας ότι η χώρα μας χρήζει αποκέντρωσης. Οι δομές πρέπει να ενισχυθούν και όχι να αποδυναμωθούν. Εμείς θέλουμε υπηρεσίες πραγματικά ανοιχτές σε όλο τον κόσμο, να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης, να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες, να λειτουργεί με απόλυτη ομαλότητα η τοπική οικονομία.

Νομίζω ότι οι ΔΟΥ μας το έχουν καταφέρει αυτό. Ο οργανισμός μας κάνει ο ίδιος αξιολογήσεις του προσωπικού και των δομών του. Διαχρονικά σε αυτές τις αξιολογήσεις οι ΔΟΥ υπερτερούν σε αποτελεσματικότητα των ήδη κεντρικοποιημένων δομών που υφίστανται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν είναι πλήρως κατανοητό από μας ότι πρέπει να πάμε σε μία αλλαγή δομής αυτού του τύπου. Αιτούμαστε μία ΔΟΥ σε κάθε νομό με όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

Η περαιτέρω συρρίκνωση θα υποβαθμίσει τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Για το θέμα αυτό έχουμε μια βιωματική γνώση. Στο νομό μας λειτουργούσαν 7 Εφορίες, πλέον είναι μόνο μία κωμοπόλεις από τις οποίες αφαιρέθηκαν αυτές οι υπηρεσίες, ακόμα βιώνουν μια οικονομική καθίζηση. Είμαστε όλοι εδώ για να ζητήσουμε να αποτραπεί ο μελλοντικός αυτός σχεδιασμός”.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Δημόπουλος εξήγησε: “Δεν μιλάμε για μια ΔΟΥ στην Περιφέρεια. Μιλάμε για αλλαγή στη δομή. Ξεκινάει με τον έλεγχο. Ο έλεγχος αυτή τη στιγμή στη ΔΟΥ Καλαμάτας υπάγεται στη Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση της ΔΟΥ, έχει διευθυντή, υποδιευθυντή και τμηματάρχη. Μετά την αλλαγή θα υφίσταται μόνο τμηματάρχης. Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής θα είναι στην Τρίπολη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εισάγεται μία καινοτομία, αλλά οι καινοτομίες πρέπει να κρίνονται κατά πόσο εξυπηρετούν τον πολίτη. Ποια είναι η καινοτομία; Η διοίκηση σκοπεύει σε άριστες χωρικές αρμοδιότητες. Δηλαδή, έχετε ένα φορολογικό θέμα, κατοικείτε στη Μεσσηνία, το θέμα σας αυτό δεν θα είναι καθ’ ύλην αρμόδια η δομή που θα υπάρχει εδώ, η ΔΟΥ Καλαμάτας η μετασχηματισμένη, αλλά το θέμα σας θα έχει σταλεί ψηφιακά σε μία άλλη Εφορία της επικράτειας Αυτό αποκόπτει την επαφή κράτους – πολίτη, η διοίκηση είναι απομακρυσμένη και δεν μπορεί να είναι ανθρωποκεντρική. Νομίζω η διοίκηση πρέπει να συμπαρίσταται στον πολίτη και αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής της”.