Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΤΑ: Συνεδρίασε στην Καλαμάτα και ζητεί “αξιοπρεπή διαβίωση” (φωτογραφίες)

H επίσημη έναρξη των εργασιών του 2ου ενδιάμεσου συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΑ (ΠΟΣ-ΟΤΑ), πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, η Ομοσπονδία απένειμε τιμητικές διακρίσεις στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσο Αδαμόπουλο, τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (το παρέλαβε ο καθηγητής Γιώργος Πανουσόπουλος), τον πρώην πρόεδρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νώντα Λαμπρακάκη και τον πρόεδρο του τοπικού Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΑ Γιάννη Παπαδόπουλο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΣ-ΟΤΑ Σωτήρης Σουλούκος, αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Θεσσαλίας, παρατήρησε ότι οι συνταξιούχοι των ΟΤΑ είναι άνθρωποι που έχουν άποψη, φωνή και δικαίωμα στα κοινωνικά ζητήματα και υπενθύμισε πως στήριξαν τη λειτουργία των δήμων και τη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επισήμανε ότι “ζητάμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, να έχουμε σύνταξη που να καλύπτει τις ανάγκες μας και πρόσβαση στη δημόσια υγεία”. Σημείωσε ότι “η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων είναι δικαίωμα και υποχρέωση της Πολιτείας”, έκανε λόγο για συνταξιουχικό κίνημα ενωμένο και διεκδικητικό και ευχαρίστησε τον Σύλλογο Συνταξιούχων Καλαμάτας και τον πρόεδρό του Γιάννη Παπαδόπουλο, καθώς και τους δημάρχους Καλαμάτας και Πύλου – Νέστορος για τη στήριξη στη διοργάνωση του συνεδρίου.

Ο πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΑ Γιάννης Παπαδόπουλος παρατήρησε ότι πρέπει να δυναμώσουμε το κίνημα κι επισήμανε πως παρά τις απογοητεύσεις που έχουν πάρει, δεν πρέπει να απογοητεύονται, αλλά να έχουν το κουράγιο να προσπαθούν με μεγαλύτερη δύναμη.

Την Τετάρτη οι σύνεδροι θα επισκεφθούν την Πύλο, τη Μεθώνη και τη Φοινικούντα, σε μια επίσκεψη – φιλοξενία, που στηρίζει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.



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Γ.Σ.