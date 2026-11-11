Ο Σύλλογος Κρεοπωλών Μεσσηνίας τίμησε τον προστάτη του Αρχάγγελο Μιχαήλ

Τον προστάτη του Αρχάγγελο Μιχαήλ τίμησε την περασμένη Κυριακή, ανήμερα της εορτής των Ταξιαρχών, ο Σύλλογος Κρεοπωλών Μεσσηνίας, με αρτοκλασία στον Ναό Αγίου Ιωάννη, στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στο φετινό εορτασμό, η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ απέκτησε μόνιμη θέση στον ναό, σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι.

Στον εορτασμό παρευρέθηκαν οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος και ο αντιδήμαρχος Κώστας Παπαδάκης.

Παρευρέθηκαν επίσης η Μαρία Κωταντούλα, προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μεσσηνίας, ο Παύλος Κρανιώτης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ο Γιώργος Καπερώνης από την Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Μεσσηνίας και ο Νίκος Μαλαπέτσας, πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας.

Το “παρών” έδωσαν ακόμη ο Βασίλης Αλεξόπουλος από τον Σύλλογο Κουρέων και Κομμωτών Νομού Μεσσηνίας, ο Γεώργιος Παναγόπουλος από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ Νομού Μεσσηνίας και ο Γιώργος Βασιλόπουλος από το Σωματείο Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μεσσηνίας.

Ο Σύλλογος Κρεοπωλών Μεσσηνίας ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στη γιορτή και εύχεται χρόνια πολλά και υγεία σε όλους τους κρεοπώλες.