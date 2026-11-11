Καλαμάτα: Κάλεσμα για εθελοντική αιμοδοσία στον Πολυχώρο «Ρεγγίνα»

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνεται την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα, με την υποστήριξη της Alpha Bank και τη συμμετοχή του οργανισμού Bloode, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 9 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. στον Πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Alpha Bank «Μαζί, με στόχο την υγεία», το οποίο προωθεί την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόληψης, στηρίζοντας παράλληλα δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Πρόκειται για τη δεύτερη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που υλοποιείται στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Alpha Bank με το Bloode. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, συμβάλλοντας στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών ασθενών που χρειάζονται μετάγγιση αίματος. Στην πρωτοβουλία μπορούν να συμμετάσχουν τόσο τακτικοί αιμοδότες όσο και πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν αίμα για πρώτη φορά. Η διαδικασία της αιμοδοσίας διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ενώ μία μόνο προσφορά αίματος μπορεί να βοηθήσει έως και τρεις ανθρώπους. Καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης, η ομάδα του Bloode θα βρίσκεται στον χώρο για να ενημερώνει και να καθοδηγεί τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με την υποστήριξη του Συλλόγου “Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος”, δίνοντας στους πολίτες μία ακόμη δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια στήριξης ασθενών.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους επικοινωνώντας με το Bloode μέσω email στη διεύθυνση bloode@bloode.org ή με μήνυμα στους λογαριασμούς του οργανισμού σε Facebook και Instagram. Περισσότερες πληροφορίες για την αιμοδοσία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα bloode.org