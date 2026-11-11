Χρήστος και Γκρεγκ: Ο viral γάμος και η κοινή ζωή στην Καλαμάτα

Viral έγινε πρόσφατα ένα ομόφυλο ζευγάρι που παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Καλαμάτα, με στιγμιότυπα από την τελετή να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για τον Έλληνα Χρήστο και τον Καναδό Γκρεγκ, οι οποίοι γνωρίστηκαν στον Καναδά και τα τελευταία έξι χρόνια έχουν επιλέξει να ζουν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, οι δυο τους αναφέρθηκαν στην κοινή τους πορεία από το 2015, στην απόφασή τους να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και στην επιθυμία τους να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Όπως εξήγησαν, η ζωή στη Μεσσηνία τούς προσφέρει μια καθημερινότητα που απολαμβάνουν, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον ήλιο, το φαγητό και τους ανθρώπους της περιοχής. Η απόφαση να αφήσουν τον Καναδά τούς έφερε σε έναν τόπο όπου πλέον συνδυάζουν την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει κοινό μέσα από τον λογαριασμό «2guys.in.greece» στο Instagram, όπου μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του.

Παράλληλα, δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαχείρισης ακινήτων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ο Γκρεγκ είναι διευθυντής σε εταιρεία εξ αποστάσεως, ενώ ο Χρήστος είναι πιλότος.

Αναφερόμενοι στο μέλλον, εξέφρασαν την επιθυμία να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, συνεχίζοντας την κοινή τους ζωή στην Καλαμάτα.