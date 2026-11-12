ΣΚΕΑΚ: Παρεμβάσεις για πνευματικά δικαιώματα και cocktails

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, τα δύο πρώτα ζητήματα τέθηκαν, με δική του πρωτοβουλία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), προκειμένου να προωθηθούν παρεμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ της ΠΟΕΣΕ και της Αυτοδιαχείρισης για τη διαμόρφωση συμφωνίας που θα προβλέπει σημαντική μείωση παλαιών οφειλών των επιχειρήσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η οριστικοποίηση των κατηγοριών χρέωσης, με στόχο τα τιμολόγια να ανταποκρίνονται περισσότερο στα πραγματικά χαρακτηριστικά και στη δραστηριότητα κάθε καταστήματος. Η ανακοίνωση περιγράφει διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, χωρίς να αναφέρει οριστικοποιημένη συμφωνία. Ξεχωριστά εξετάζεται η μουσική κάλυψη εκδηλώσεων σε κτήματα και χώρους δεξιώσεων. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, συζητούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον δικαιότερο προσδιορισμό των υπόχρεων καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων και την αναλογικότερη κατανομή των επιβαρύνσεων.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ COCKTAILS

Παράλληλα, πανελλαδική διάσταση αποκτά το ζήτημα της προπαρασκευής cocktails, μετά τους πρόσφατους ελέγχους και τα πρόστιμα που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις της Καλαμάτας. Ο Σύλλογος γνωστοποιεί ότι ανέδειξε το θέμα μέσω της ΠΟΕΣΕ, προωθώντας θεσμική συνάντηση με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Μπάρτεντερς Ελλάδος, Δημήτρη Ζάππα. Ακολούθησε η αποστολή αναλυτικού υπομνήματος της Ένωσης προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, με αίτημα να αποσαφηνιστεί η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρακτικής.

ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει ακόμη τη συμμετοχή της ΠΟΕΣΕ στις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 9 Δεκεμβρίου, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Ο Σύλλογος της Καλαμάτας καλεί τους επαγγελματίες της εστίασης να συμμετάσχουν, διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις δεν συνοδεύεται από απόφαση για κλείσιμο των καταστημάτων.

ΤΙ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στο ίδιο κλίμα, το υπόμνημα της Ένωσης Μπάρτεντερς Ελλάδος, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου, αναπτύσσει το αίτημα για σαφείς κανόνες στην προανάμιξη και την προπαρασκευή cocktails σε παρτίδες, πρακτικές γνωστές ως Premixing και Batching. Πρόκειται, όπως εξηγεί η Ένωση, για την προετοιμασία ποτών ή συνδυασμών συστατικών πριν από την παραγγελία, βάσει συγκεκριμένων συνταγών και αναλογιών. Κατά την Ένωση, η μέθοδος είναι διεθνώς διαδεδομένη και χρησιμοποιείται για τη σταθερότητα της ποιότητας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση, την καλύτερη οργάνωση της εργασίας και τον περιορισμό της σπατάλης πρώτων υλών. Το αίτημά της αφορά την προετοιμασία από την ίδια την επιχείρηση εστίασης, με νόμιμα αποκτημένα υλικά, και την απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή. Κεντρικό σημείο του υπομνήματος είναι η ανάγκη διάκρισης αυτής της διαδικασίας από την παραγωγή αλκοολούχων προϊόντων για εμφιάλωση, χονδρική πώληση ή διανομή σε τρίτες επιχειρήσεις. Η Ένωση ζητά να διευκρινιστεί εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις η προπαρασκευή εντάσσεται στη συνήθη λειτουργία ενός καταστήματος ή υπάγεται σε διαφορετικό φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς. Αντίστοιχη διευκρίνιση ζητείται και για την απευθείας πώληση cocktails για κατανάλωση εκτός καταστήματος.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ως πρακτική λύση προτείνεται η τήρηση απλού αρχείου προπαρασκευής, με στοιχεία για τη συνταγή, τα συστατικά, τα παραστατικά αγοράς, την ποσότητα και την ημερομηνία κάθε παρτίδας. Προτείνονται επίσης χρονικά και ποσοτικά όρια που θα λαμβάνουν υπόψη τη σύνθεση των ποτών, τις συνθήκες συντήρησης και τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η Ένωση ζητά επίσημη ερμηνευτική τοποθέτηση της ΑΑΔΕ και ενιαίες οδηγίες προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η ίδια δραστηριότητα να αντιμετωπίζεται με κοινά κριτήρια σε όλη τη χώρα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν καλύπτει επαρκώς την πρακτική, προτείνει να εξεταστεί ειδική θεσμική ρύθμιση, με συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου στη διαβούλευση. Στο υπόμνημα διευκρινίζεται ότι δεν ζητείται χαλάρωση των ελέγχων ή γενική απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το ζητούμενο, σύμφωνα με την Ένωση, είναι να καθοριστούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, με απαιτήσεις που θα διασφαλίζουν τη νόμιμη προέλευση των υλικών, την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.