Καλαμάτα: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Ιστορικό Κέντρο

Στην οδό Αγίου Ιωάννη και στο δρομάκι προς την Υπαπαντή, στο Ιστορικό Κέντρο, συνεχίζεται το σημαντικό έργο της γ’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Καλαμάτας, που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑΚ.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωσή μας από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης, στο έργο της γ’ φάσης αντικατάστασης προβλέπονται, ακόμα, εργασίες στην οδό Φαρών, από Βασιλ. Γεωργίου έως και Πλάτωνος και στην οδό Καλλιπατείρας, από το γήπεδο Μεσσηνιακού έως και την οδό Σφακιανάκη. Το έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - γ’ φάση, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και υλοποιείται με έκπτωση 10%.

Σε μία από τις τελευταίες του συνεδριάσεις το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε παράταση 9 μηνών, έως τις 2 Ιουνίου 2027, για την ολοκλήρωση του έργου.