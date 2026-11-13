Διακοπές ρεύματος σε περιοχές Καλαμάτας και Μεσσήνης

Ειδικότερα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Λάμπαινα και ειδικότερα το νότιο τμήμα, στην είσοδο από Αριστοδήμειο.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 11 έως τις 11:30 χωρίς ρεύμα θα μείνει η Παραλία Αλμυρού. Από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Καποδιστρίου, κοντά στο 8ο Δημοτικό Καλαμάτας και οι γύρω οδοί (Ιερολοχιτών, Σπετσών, Ύδρας και Θράκης). Από τις 8:30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι η περιοχή γύρω από το Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και οι γύρω δρόμοι (Γεωργίου Καρέλια, Γεωργίου Βεντήρη, Γιάννη Αποστολάκη και περιμετρικά). Από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι η οδός Λακωνικής (πλησίον Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.