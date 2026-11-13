eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 14:31

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές Καλαμάτας και Μεσσήνης

Γράφτηκε από την

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές Καλαμάτας και Μεσσήνης

Premium Strom

 

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Καλαμάτας και της Μεσσήνης προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Λάμπαινα και ειδικότερα το νότιο τμήμα, στην είσοδο από Αριστοδήμειο.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 11 έως τις 11:30 χωρίς ρεύμα θα μείνει η Παραλία Αλμυρού. Από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Καποδιστρίου, κοντά στο 8ο Δημοτικό Καλαμάτας και οι γύρω οδοί (Ιερολοχιτών, Σπετσών, Ύδρας και Θράκης). Από τις 8:30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι η περιοχή γύρω από το Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και οι γύρω δρόμοι (Γεωργίου Καρέλια, Γεωργίου Βεντήρη, Γιάννη Αποστολάκη και περιμετρικά). Από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι η οδός Λακωνικής (πλησίον Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις