Εγκαινιάστηκε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας

Εγκαινιάστηκε χθες στη Νεάπολη Βοιών η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Λακωνίας, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια.

Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και η επίσημη είσοδος των 34 πρωτοετών σπουδαστών της Σχολής Πλοιάρχων.

Η Ακαδημία δημιουργήθηκε ύστερα από πολυετή προσπάθεια και συνεργασία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Μονεμβασίας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας της Ακαδημίας για τη ναυτική εκπαίδευση και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων αντίστοιχων δομών στην Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατ. ευρώ, που έχει εξασφαλίσει η Περιφέρεια μέσω του προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», για την προμήθεια σύγχρονου τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού της Ακαδημίας. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών και την εξοικείωσή τους με τις συνθήκες εργασίας στη ναυτιλία.

Ο Δ. Πτωχός υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας των φορέων για τη δημιουργία εκπαιδευτικών υποδομών που συνδέονται με τις ανάγκες της οικονομίας.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, ο διοικητής της Ακαδημίας, πλωτάρχης Λ.Σ. Χρήστος Ρουμάνης, ο δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλής Τριχείλης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Παναγιώτης Γίγης, η βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου, ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης.

Παρέστησαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Σπύρος Τζινιέρης, ο περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Τζινάκος και ο δήμαρχος Ελαφονήσου Άγγελος Τσιριγωτάκης.