Ψήφισμα στήριξης του ΤΕΕ στη Σταυρούλα Αγρίου

Τη συνάδελφο διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας Σταυρούλα Αγρίου στηρίζει το ΤΕΕ και καταδικάζει τις απειλές σε βάρος στελεχών της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου, με ομόφωνο ψήφισμά του.

Το ΤΕΕ ζητεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον τερματισμό της αβεβαιότητας των τελευταίων ετών και της ασάφειας γύρω από το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά και των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν για τους στάσιμους οικισμούς, όπως στη ζώνη των 800μ. των οικισμών της Μάνης.

Ειδικότερα, η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος με το εξής περιεχόμενο:

“Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη εγκληματική ενέργεια εκφοβισμού, διά ανωνύμων απειλών κατά της ζωής της διευθύντριας της Υπηρεσίας Δόμησης Καλαμάτας και μέλους της ΔΕ/ΤΕΕ, Σταυρούλας Αγρίου, καθώς και στελεχών της Υπηρεσίας.

Η προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων ή καθορισμού διοικητικών πράξεων, μέσω του φόβου και μεθόδων εκβιασμού, συνιστά ευθεία προσβολή της ισονομίας και της ανεξάρτητης κρίσης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το ΤΕΕ δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στην κ. Αγρίου και σε όλους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δόμησης που εφαρμόζουν το νόμο και τηρούν το θεσμικό πλαίσιο.

Το ΤΕΕ ζητεί: 1. Από τις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές: Την άμεση και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, την ταυτοποίηση του δράστη και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πλήρη προστασία της κ. Αγρίου και του προσωπικού της ΥΔΟΜ Καλαμάτας.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ): Τον τερματισμό της αβεβαιότητας των τελευταίων ετών και της ασάφειας γύρω από το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά και των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν για τους στάσιμους οικισμούς, όπως στη ζώνη των 800μ. των οικισμών της Μάνης. Η έλλειψη σαφών κανονιστικών οδηγιών αφήνει εκτεθειμένους τους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ σε αφόρητες πιέσεις, ενώ παράλληλα οδηγεί σε απόγνωση και επαγγελματικό αδιέξοδο εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και ιδιοκτήτες.

Το ΤΕΕ, έχοντας ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες - όπως η καταγραφή του κοινόχρηστου δικτύου μέσω μελετών του ΤΑΑ και η προώθηση του συνολικού πολεοδομικού σχεδιασμού - ζητά, επιτακτικά, από το ΥΠΕΝ την έκδοση σαφών, άμεσων οδηγιών για τη μεταβατική περίοδο έως την έκδοση όλων των ΠΔ του προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης».

Η επίλυση των ζητημάτων δόμησης και η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των μηχανικών γίνονται αποκλειστικά εντός των θεσμικών και επιστημονικών πλαισίων. Καμία μορφή βίας ή εκφοβισμού δεν θα γίνει ανεκτή”.