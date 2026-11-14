Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας «ταξιδεύει» στην Κύπρο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας συμμετέχει στην εκπαιδευτική και λογοτεχνική πρωτοβουλία «Τα Διαβασμένα ταξιδεύουν - Το Σπίτι των Δικαιωμάτων», που υλοποιείται από την ομάδα «Μικρός Οδυσσέας - Little Odysseus» σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού της Κύπρου.

Η δράση παρουσιάστηκε στην 3η Ημερίδα Παιδικής Λογοτεχνίας Αμμοχώστου, με τίτλο «Μία κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη...», που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι ένα ξεχωριστό «Σπίτι των Δικαιωμάτων», το οποίο θα ταξιδέψει σε δέκα διαφορετικούς προορισμούς, σε σχολεία και βιβλιοθήκες, μεταφέροντας ιστορίες που αναδεικνύουν δέκα διαφορετικά δικαιώματα του παιδιού. Μεταξύ των σταθμών του ταξιδιού του περιλαμβάνεται και η διεθνής έκθεση παιδικού βιβλίου Bologna Children's Book Fair, στη Μπολόνια της Ιταλίας, τον Απρίλιο του 2027.

Το λογοτεχνικό υλικό της δράσης αποτελείται από δέκα ιστορίες, γραμμένες από δέκα Κύπριους συγγραφείς και εικονογραφημένες από την Ίριδα Σαμαρτζή. Παράλληλα, δημιουργείται ένα εκπαιδευτικό toolkit που θα συνοδεύει τα βιβλία και θα υποστηρίζει την αξιοποίησή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας συμβάλλει με τη δημιουργία έντεκα χειροποίητων βιβλίων, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος της δημιουργικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Τα βιβλία κατασκευάστηκαν από τη Μάγδα Σουλιώτη, διευθύντρια της βιβλιοθήκης και δημιουργό του εργαστηρίου «Αλφαβητοδέτες», που υλοποιείται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Η ιδιαίτερη μορφή κάθε βιβλίου συνδέεται με ένα διαφορετικό δικαίωμα του παιδιού, δίνοντάς τους το έναυσμα να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και να τις εικονογραφήσουν. Έτσι, τα έντεκα χειροποίητα βιβλία θα αποκτήσουν περιεχόμενο μέσα από τη φαντασία, τις ιδέες και την προσωπική έκφραση των ίδιων των παιδιών.

Η ιδέα του ταξιδιωτικού σπιτιού γεννήθηκε μέσα από τη φαντασία των ίδιων των παιδιών, με αφορμή το εικονοβιβλίο «The Little House» της Virginia Lee Burton. Το σπίτι θα διαμορφώνεται σταδιακά με τη συμμετοχή των παιδιών και καλλιτεχνών, αποκτώντας τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Η ολοκληρωμένη παρουσίαση του «Σπιτιού των Δικαιωμάτων» έχει προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου στο Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού του.

Η συμμετοχή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας σε αυτή την πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθειά της να αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.