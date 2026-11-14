To Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για την επέτειο του Πολυτεχνείου

“Τα αιτήματα του Πολυτεχνείου καθίστανται επίκαιρα και διαχρονικά”, επισημαίνει το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Και καλεί τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους φορείς και όλους τους πολίτες της Καλαμάτας, να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σε ανακοίνωση – κάλεσμά της η διοίκηση αναφέρει ότι “το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας αποδίδει φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους ως προσφορά στον αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη” και σημειώνει: “Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου αποτελούν μία κορυφαία στιγμή στην ιστορία των κοινωνικών αγώνων και κινημάτων, σηματοδοτώντας τον διαρκή αγώνα για ίσα δικαιώματα στην εργασία και στη ζωή, ενώ τα αιτήματα του Πολυτεχνείου καθίστανται επίκαιρα και διαχρονικά.

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επιτακτική η ανάγκη η σημερινή γενιά να μην πάει χαμένη.

53 χρόνια μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973, τα συνθήματα για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένουν επίκαιρα. Τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρά προβλήματα που δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητά τους.

- Ακρίβεια και ενεργειακή κρίση: Ο μισθός δεν φτάνει για να καλύψει τις βασικές ανάγκες στα σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς ενέργειας.

- Στεγαστική κρίση: Τα ενοίκια έχουν φτάσει σε απλησίαστα επίπεδα, πλήττοντας τους εργαζόμενους, τα νέα ζευγάρια και ιδιαίτερα τους φοιτητές, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος σπουδών και διαβίωσης.

- Ελλείψεις στα σχολεία: Υποχρηματοδότηση, κενές θέσεις ειδικότητες κ.α. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική της κατάσταση κάθε οικογένειας, επηρεάζοντας τον προγραμματισμό της καθημερινότητας.

- Πόλεμοι και παγκόσμια αβεβαιότητα: Οι πολεμικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο προκαλούν ανασφάλεια στους λαούς και τροφοδοτούν νέες ανατιμήσεις και αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Το μήνυμα του Πολυτεχνείου μας καλεί σε ενότητα, αλληλεγγύη και δράση για ειρήνη, αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική δικαιοσύνη.

Τιμούμε τους αγώνες της νεολαίας και του λαού για την ανατροπή του αυταρχικού καθεστώς και συνεχίζουμε στον δρόμο της διεκδίκησης. Τιμούμε την ημέρα αυτή που αποτελεί σύμβολο αγώνα, ελευθερίας και δημοκρατίας”.