Δύο προσλήψεις στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας

Την πρόσληψη δύο εργαζομένων για την ενίσχυση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ψηφίζοντας τη σχετική εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση, από την αντιπολίτευση επισημάνθηκε η ανάγκη οι συγκεκριμένες θέσεις να είναι μόνιμες, ενώ από τη δημοτική αρχή τονίστηκε ότι οι συμβάσεις ανανεώνονται κάθε χρόνο.

Πρόκειται για μία θέση ειδικότητας ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών και μία θέση ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τετράωρη απασχόληση. Η διάρκειά τους προβλέπεται από την υπογραφή των συμβάσεων έως τις 31 Αυγούστου 2027, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η ανάγκη πρόσληψης εργαζομένου Φιλολογικών Σπουδών προέκυψε μετά την παραίτηση εκπαιδευτικού ειδικότητας Δασκάλων. Το νέο προσωπικό θα υποστηρίζει τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων και θα συμβάλλει στην οργάνωση εργαστηρίων φιλαναγνωσίας, καθώς και στην ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών.

Η θέση Κοινωνικών Επιστημών αφορά την ενίσχυση του προγράμματος με δραστηριότητες κοινωνικής αγωγής, ομαδικότητας και συνεργασίας. Έμφαση θα δίνεται στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στον αλληλοσεβασμό και στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως αναφέρεται στο υπηρεσιακό έγγραφο, η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό στελέχωσης των δομών.

Ο Δήμος Καλαμάτας λειτουργεί ΚΔΑΠ από την περίοδο 2017–2018. Για την περίοδο 2026–2027 λειτουργούν οκτώ δομές, στις οποίες έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 215 ωφελούμενοι μέσω της σχετικής δράσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, λειτουργεί ΚΔΑΠμεΑ δυναμικότητας 50 ωφελουμένων.

Στην εισήγηση επισημαίνεται επίσης ότι η δυνατότητα συμμετοχής παιδιών τόσο χωρίς αντίτιμο, υπό προϋποθέσεις, όσο και με την καταβολή αντιτίμου διευρύνει τον αριθμό των δυνητικά εξυπηρετούμενων και αυξάνει τις απαιτήσεις στελέχωσης. Για τη μισθοδοσία των δύο εργαζομένων έχει βεβαιωθεί η επάρκεια των σχετικών πιστώσεων στον δημοτικό προϋπολογισμό.

Τ.Αν.