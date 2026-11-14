Καλαμάτα: Απίστευτο... Το Πάρκο Αλμυρού γέμισε αγριογούρουνα!

Συνθήκη, που μόνο συνήθης δεν είναι για την περιοχή και η οποία δημιουργεί ανησυχία, αφού όχι μόνο ενδέχεται να δημιουργηθούν φθορές στον χώρο του Πάρκου και τριγύρω, αλλά υπάρχει κίνδυνος εάν τα αγριογούρουνα βγουν κάποια στιγμή στον δρόμο.
Μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα βρέθηκαν απόψε κάτοικοι του Αλμυρού βλέποντας μέσα στο Πάρκο να υπάρχουν αρκετά αγριογούρουνα.
Συνθήκη, που μόνο συνήθης δεν είναι για την περιοχή και η οποία δημιουργεί ανησυχία, αφού όχι μόνο ενδέχεται να δημιουργηθούν φθορές στον χώρο του Πάρκου και τριγύρω, αλλά υπάρχει κίνδυνος εάν τα αγριογούρουνα βγουν κάποια στιγμή στον δρόμο.