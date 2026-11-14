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Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026 22:21

Καλαμάτα: Απίστευτο... Το Πάρκο Αλμυρού γέμισε αγριογούρουνα!

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Καλαμάτα: Απίστευτο... Το Πάρκο Αλμυρού γέμισε αγριογούρουνα!

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Μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα βρέθηκαν απόψε κάτοικοι του Αλμυρού βλέποντας μέσα στο Πάρκο να υπάρχουν αρκετά αγριογούρουνα.

Συνθήκη, που μόνο συνήθης δεν είναι για την περιοχή και η οποία δημιουργεί ανησυχία, αφού όχι μόνο ενδέχεται να δημιουργηθούν φθορές στον χώρο του Πάρκου και τριγύρω, αλλά υπάρχει κίνδυνος εάν τα αγριογούρουνα βγουν κάποια στιγμή στον δρόμο.

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