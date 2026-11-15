Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Καλαμάτα - Τοποθετήθηκαν τα τρία φυσικά έλατα

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει η Καλαμάτα, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής τοποθετήθηκαν τα τρία φυσικά έλατα που θα αποτελέσουν βασικά σημεία του φετινού εορταστικού στολισμού της πόλης.

Η επιχείρηση μεταφοράς και τοποθέτησης του δέντρου στην κεντρική πλατεία ξεκίνησε στις 5 το πρωί, με τα συνεργεία να προχωρούν στην ανύψωση και τη στερέωσή του στη βάση του, με τη συνδρομή γερανών. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου οι εργασίες να ολοκληρωθούν με ασφάλεια, πριν αυξηθεί η κίνηση των πολιτών στο κέντρο.

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο της κεντρικής πλατείας έχει ύψος περίπου 15 μέτρα, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε η τοποθέτηση δύο μικρότερων ελάτων, ύψους περίπου 10 μέτρων το καθένα, στην πλατεία 23ης Μαρτίου και στην προκυμαία του λιμανιού.

Τα τρία φυσικά έλατα προέρχονται φέτος από φυτώριο της Χαλκίδας, με την επιλογή τους να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή τους κατάσταση κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση. Βασικό ζητούμενο ήταν να διατηρηθεί η πυκνότητα των κλαδιών τους και να αποφευχθούν τα κενά που είχαν παρατηρηθεί στα περσινά δέντρα.

Η φετινή επιλογή φαίνεται, από την πρώτη εικόνα, να δικαιώνει τους υπευθύνους, καθώς τα έλατα είναι ιδιαίτερα πυκνά και καλοσχηματισμένα, στοιχείο που σχολιάστηκε θετικά και από πολίτες.

Μιλώντας στην «Ε», ο πρόεδρος της «Φάρις» Παντελής Δρούγας ανέφερε ότι η επιχείρηση μεταφοράς και τοποθέτησης των τριών δέντρων ολοκληρώθηκε ομαλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Όπως εξήγησε, το φετινό έλατο της κεντρικής πλατείας είναι μικρότερο σε ύψος σε σχέση με το περσινό, ωστόσο διαθέτει πιο πλούσιο φύλλωμα και καλύτερη συνολική εικόνα, χαρακτηριστικά που αναμένεται να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο με την τοποθέτηση του εορταστικού φωτισμού και των στολιδιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες ξεκίνησαν στις 5 τα ξημερώματα από την κεντρική πλατεία, όπου παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η εκφόρτωση των πρώτων χριστουγεννιάτικων σπιτιών που θα πλαισιώσουν τον εορταστικό διάκοσμο. Στη συνέχεια, τα συνεργεία προχώρησαν στην τοποθέτηση και των δύο υπόλοιπων ελάτων, ολοκληρώνοντας τις εργασίες λίγο πριν από τις 8 το πρωί.

Ο πρόεδρος της «Φάρις» γνωστοποίησε ακόμη ότι ο στολισμός των τριών δέντρων θα ξεκινήσει αύριο το πρωί, με τη συμμετοχή τριών συνεργείων, ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανάπτυξη του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και σε άλλα σημεία της πόλης, με αφετηρία την οδό Αριστομένους, η οποία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του εορταστικού στολισμού.

Με την τοποθέτηση των φυσικών ελάτων και την έναρξη των εργασιών στολισμού, η Καλαμάτα αρχίζει πλέον να αποκτά τη χριστουγεννιάτικη εικόνα της, ενόψει της φετινής εορταστικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Καλαμάτα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τη φωταγώγηση του μεγάλου δέντρου στην κεντρική πλατεία. Το εορταστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τις φωταγωγήσεις των χριστουγεννιάτικων δέντρων στην πλατεία 23ης Μαρτίου και στην προκυμαία του λιμανιού αντίστοιχα.

Κεντρική Πλατεία

Πλατεία 23ης Μαρτίου

Προκυμαία του λιμανιού