Μείωση αλιευτικής παραγωγής στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας

Μείωση κατά περίπου 32% παρουσίασε η αλιευτική παραγωγή στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας κατά την αλιευτική περίοδο 2025–2026, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Μεσσηνίας. Παρά τη σημαντική υποχώρηση της ποσότητας των αλιευμάτων, η αξία της παραγωγής αυξήθηκε κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την περίοδο 2023–2024.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ανήλθε σε 5.994,8 κιλά, συνολικής αξίας 51.698,96 ευρώ, έναντι 8.780,4 κιλών και 46.836,80 ευρώ την περίοδο 2023–2024. Η εξέλιξη αποδίδεται στην έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών εμπορίας των αλιευμάτων.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αποτελείται από τσιπούρες, που έφτασαν τα 3.049,9 κιλά και αντιπροσωπεύουν το 51,05% του συνόλου. Ακολουθούν οι κέφαλοι με 1.550,1 κιλά (25,94%), τα λαβράκια με 718,8 κιλά (12,03%), οι μπάφες με 505 κιλά (8,45%), οι σφυρίδες με 116 κιλά (1,94%) και τα μπλε καβούρια με 35 κιλά (0,59%).

Η έκθεση επισημαίνει ότι η παραγωγή προσέγγισε την ελάχιστη εκτιμώμενη ποσότητα των 6 τόνων, ενώ υπολείπεται κατά 45,5% της μέσης εκτιμώμενης παραγωγής που είχε προσδιοριστεί σε προηγούμενη αξιολόγηση του ιχθυοτροφείου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή της παρουσίας του μπλε καβουριού, ενός ξενικού είδους που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές λιμνοθάλασσες. Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ενδείξεις παρουσίας κεφάλων και μπαφών σε μηνιαίες καταστάσεις παραγωγής, χωρίς να καταγράφονται αντίστοιχες ποσότητες στα στοιχεία που εξετάστηκαν. Για το ζήτημα έγιναν συστάσεις και υποδείξεις από το αρμόδιο Τμήμα Αλιείας.

Το δημόσιο ιχθυοτροφείο εκμεταλλεύεται ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Γιάλοβας, βάσει πενταετούς σύμβασης μίσθωσης που λήγει τον Φεβρουάριο του 2030. Για το πρώτο αλιευτικό έτος καταβλήθηκε μίσθωμα 2.584,95 ευρώ, έναντι ελάχιστου προβλεπόμενου ποσού 1.500 ευρώ.

Στην έκθεση καταγράφονται επίσης οι επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων στις αρχές του 2026, που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και δυσχέρειες στην αλιευτική δραστηριότητα. Αναφέρονται ακόμη η παρουσία κορμοράνων και τσακαλιών, καθώς και η ανάγκη προστασίας του φυσικού φράγματος της λιμνοθάλασσας, το οποίο εμφανίζει υψηλή τρωτότητα στη διάβρωση.

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί θετικά τη διαχείριση του ιχθυοτροφείου από τον συνεταιρισμό, επισημαίνοντας την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και τις παρεμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Τα βασικά στοιχεία της παραγωγής