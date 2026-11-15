Η ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

“53 χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό των φοιτητών, των μαθητών, των εργαζομένων και σύσσωμου του ελληνικού λαού κατά της στρατιωτικής δικτατορίας, οι μνήμες παραμένουν άσβεστες και μας δείχνουν τον δρόμο για τους αγώνες του σήμερα. Το σύνθημα για «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», τα βαθιά αντιιμπεριαλιστικά αισθήματα του ελληνικού λαού όπως αποτυπώθηκαν και στο σύνθημα στην πύλη του Πολυτεχνείου «Έξω οι ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ»,

παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα.

Σήμερα, που οι λαοί σέρνονται σε νέο παγκόσμιο αιματοκύλισμα, σήμερα που η τεράστια ακρίβεια μαστίζει τις λαϊκές οικογένειες, που η μόρφωση και η υγεία του λαού έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα, βάζοντας ακόμα μεγαλύτερα ταξικά εμπόδια, σήμερα που τα δικαιώματά μας αντιμετωπίζονται ως κόστος από το κράτος και τους εργοδότες για χάρη των κερδών και για τις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, σήμερα που χτυπιέται με όλους τους τρόπους ακόμα και το δικαίωμα στην απεργία, η δική μας απάντηση είναι ο οργανωμένος αγώνας μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους μας. Για να ανατρέψουμε την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας.

Η τεράστια δυναμική του κινήματος κατά της Χούντας, απέδειξε για ακόμα μια φορά στην ιστορία, ότι όταν ο λαός δεν παραμένει θεατής, μπορεί με την οργανωμένη δράση του να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις.

«Τώρα είναι δικός μας αυτός ο δρόμος!», να τον βαδίσουμε! Στις 17 του Νοέμβρη, επέτειο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, να διαδηλώσουμε μαζικά βροντοφωνάζοντας την αντίθεσή μας, απαιτώντας εδώ και τώρα να απεμπλακεί η χώρα από τον πόλεμο. Να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα που θα ανακουφίσουν τους εργαζόμενους και τον λαό από την ακρίβεια και τη φτώχεια.

Προετοιμάζουμε τη νέα μεγάλη απεργία στις 25 Νοέμβρη, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα.

Έτσι τιμάμε πραγματικά τους ηρωικούς αγωνιστές και τα μηνύματα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου. Λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία”.