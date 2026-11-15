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Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026 19:38

Διακοπές ρεύματος σε Καλαμάτα και Πυλία

Γράφτηκε από την

Διακοπές ρεύματος σε Καλαμάτα και Πυλία

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Διακοπές ρεύματος σε Καλαμάτα και Πυλία προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη.

Ειδικότερα τη Δευτέρα από τις 8:30 έως τις 11 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή στη συμβολή των οδών Καίσαρη και Ασκληπιού και στις γύρω οδούς (Ταξιαρχών, Ζάγγλης, Ζουμπούλη, Φαρών, Οιτύλου, Μουρτζίνου Τρουπάκη). Από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το Κορυφάσιο (επί του δρόμου Πύλου - Φιλιατρών).
Την Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Γιάλοβα και ο οικισμός    Γιαννουλαίικα. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

 

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