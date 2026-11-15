Διακοπές ρεύματος σε Καλαμάτα και Πυλία

Ειδικότερα τη Δευτέρα από τις 8:30 έως τις 11 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή στη συμβολή των οδών Καίσαρη και Ασκληπιού και στις γύρω οδούς (Ταξιαρχών, Ζάγγλης, Ζουμπούλη, Φαρών, Οιτύλου, Μουρτζίνου Τρουπάκη). Από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το Κορυφάσιο (επί του δρόμου Πύλου - Φιλιατρών).

Την Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Γιάλοβα και ο οικισμός Γιαννουλαίικα. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.