Νεκρός εντοπίστηκε ένας λύκος σήμερα το πρωί στον Ταΰγετο, περίπου 500 μέτρα έξω από την Αλαγονία, στον δρόμο προς τη Νέδουσα. Το ζώο μεταφέρθηκε στο Δασαρχείο Καλαμάτας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του.

Τον λύκο εντόπισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργος Καζάκος, ο οποίος, μιλώντας στην «Ε», ανέφερε ότι βρισκόταν καθ’ οδόν προς την εργασία του, γύρω στις 8 το πρωί, όταν αντίκρισε το νεκρό ζώο. Όπως εξήγησε, το παρέλαβε και το μετέφερε στο Δασαρχείο Καλαμάτας, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Με αφορμή το περιστατικό, ο κ. Καζάκος εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την αυξανόμενη, όπως υποστηρίζει, παρουσία άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές του Ταϋγέτου, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων τόσο για την προστασία των κατοίκων όσο και για τη διατήρηση της πανίδας.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι πριν από περίπου δύο χρόνια είχε καταγραφεί στην περιοχή περιστατικό επίθεσης λύκων σε κοπάδι κτηνοτρόφου, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 50 ζώα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο λύκος που εντοπίστηκε σήμερα βρισκόταν σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το τελευταίο σπίτι του οικισμού Μαχαλά, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.

Όπως εξήγησε, η ιδιαιτερότητα της περιοχής έγκειται στο γεγονός ότι οι αγροτικές εκτάσεις της Αλαγονίας και γενικότερα του Ταϋγέτου γειτνιάζουν άμεσα με δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα η παρουσία άγριων ζώων να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή κοντά σε σπίτια και καλλιέργειες.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας μετέφερε τον φόβο που, όπως ανέφερε, επικρατεί στους κατοίκους, εκτιμώντας ότι ο πληθυσμός των λύκων έχει αυξηθεί και ότι η προσέγγισή τους σε κατοικημένες περιοχές ενδέχεται να συνδέεται με τη δυσκολία εξεύρεσης τροφής στο βουνό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία άλλων άγριων ζώων, όπως αγριογούρουνων και τσακαλιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αγριογούρουνα προκαλούν σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες, ενώ τα τσακάλια εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς στα χωριά, φτάνοντας ακόμη και κάτω από τα σπίτια.

«Ο Ταΰγετος τα τελευταία χρόνια έχει βιαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να περιγράψει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή.

Όπως υποστήριξε, αντίστοιχη δραστηριότητα άγριων ζώων δεν είχε παρατηρηθεί στον Ταΰγετο τα τελευταία 80 χρόνια, εκφράζοντας την άποψη ότι η σημερινή κατάσταση δημιουργεί νέα δεδομένα για την καθημερινότητα των κατοίκων και τις προοπτικές ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων.

Ο κ. Καζάκος επισήμανε ότι, ενώ γίνεται συχνά λόγος για την ανάγκη ανάπτυξης του Ταϋγέτου, η ανασφάλεια των κατοίκων και οι ζημιές στην αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα λειτουργούν ανασταλτικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ευρύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανάδειξη του περιστατικού θα κινητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εξεταστούν και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των ανθρώπων, των αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, αλλά και της άγριας πανίδας.