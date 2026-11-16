Σε ημερίδα στην Τρίπολη παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου και συζητήθηκαν οι προκλήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική προσέλευση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στην Τρίπολη, η ημερίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), με την υποστήριξη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, που φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τη στήριξη 1.000 ανέργων και εργαζομένων στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας. Παράλληλα, οι εισηγήσεις και οι θεσμικές τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στον παραγωγικό μετασχηματισμό, στις νέες ανάγκες δεξιοτήτων και στις προοπτικές απασχόλησης στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Το έργο αφορά 750 ανέργους και 250 εργαζομένους των περιοχών που επηρεάζονται από τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο και προβλέπει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και των προοπτικών απασχόλησής τους. Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων, ενώ για τους ανέργους προβλέπεται επιπλέον πρακτική άσκηση. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο» (ΟΠΣ 6006910), η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δήλωσε: «Για το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, δίκαιη μετάβαση σημαίνει ότι κανένας εργαζόμενος και καμία τοπική κοινωνία δεν πρέπει να μείνει πίσω. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός χρειάζεται να συνοδεύεται από πολιτικές που προστατεύουν την εργασία, δημιουργούν πραγματικές προοπτικές για τους ανέργους και διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της ανάπτυξης φτάνουν στους ανθρώπους που επηρεάζονται από τις αλλαγές. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς μια νέα οικονομία, αλλά μια οικονομία με ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή».

Την έναρξη της ημερίδας και την παρουσίαση του έργου πραγματοποίησε ο Νίκος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αναφερόμενος στις δράσεις του έργου, σημείωσε: «Η ουσιαστική αξία του συγκεκριμένου έργου βρίσκεται στο ότι αντιμετωπίζει την ενίσχυση της απασχόλησης ως μια ολοκληρωμένη διαδικασία και όχι ως μια μεμονωμένη παρέμβαση κατάρτισης. Μέσα από τον συνδυασμό συμβουλευτικής, ανάπτυξης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, επιδιώκουμε να δώσουμε στους ωφελούμενους τα εφόδια που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις νέες επαγγελματικές απαιτήσεις. Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα για κάθε άνεργο και εργαζόμενο, ενισχύοντας την ικανότητά του να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες ή να εξελιχθεί επαγγελματικά».

Στην ημερίδα τοποθετήθηκαν επίσης η Σοφία Ζυγά, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Λεοναρδόπουλος, Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, ο Δημήτρης Λαγωνικάκος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Παραρτήματος Πελοποννήσου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο Ευστάθιος Αναστόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ο Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης.

Ακολούθησε η θεματική ενότητα «Παραγωγικός Μετασχηματισμός και Αγορά Εργασίας στη Μεταλιγνιτική Περίοδο», με εισηγήσεις του Θεόδωρου Θεοδουλίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και του Παναγιώτη Λιαργκόβα, Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση, με ερωτήσεις του κοινού και τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων, ενώ η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη σύνοψη των βασικών σημείων από τον Νίκο Αποστολόπουλο.

Με την υλοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ δίνει έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη στήριξη της απασχόλησης στις περιοχές της Πελοποννήσου που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση. Στόχος είναι οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τα κατάλληλα επαγγελματικά εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές της τοπικής οικονομίας και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες εργασίας στον τόπο τους.

«Μαθαίνω. Εργάζομαι στον τόπο μου. Δίκαιη μετάβαση. Ευκαιρίες για όλους».

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Στη φωτογραφία από αριστερά:

Νίκος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ευστάθιος Αναστόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου