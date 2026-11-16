Το επίσημο Λογότυπο και το Σύμφωνο Ποιότητας της Μεσογειακής Διατροφής για την Κορώνη παρουσιάστηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στην 3η εκδήλωση του φεστιβάλ “Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής” στον χώρο του Μανιατάκειου Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης, η βραδιά αποτέλεσε έναν ακόμη κρίκο στη μεγάλη προσπάθεια ουσίας που χτιζόταν έναν ολόκληρο χρόνο. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση του επίσημου Λογότυπου και του Συμφώνου Ποιότητας της Μεσογειακής Διατροφής για την Κορώνη.

Όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Παναγιώτη Μαργιάννη, το λογότυπο δεν αποτελεί απλώς ένα αισθητικό στοιχείο, αλλά την εγγύηση και την επίσημη σφραγίδα πιστοποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών του τόπου μας, προστατεύοντας την ταυτότητά μας από ευκαιριακές χρήσεις και κατακερματισμούς.

Τις τεχνικές λεπτομέρειες και το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του λογότυπου ανέλυσε διεξοδικά ο συνεργάτης του συλλόγου και διαχειριστής της Φιλόεργος ΙΙ Μάρκος Χαρίτος. Το λογότυπο παρουσιάστηκε δια ζώσης σε υλική μορφή, ενώ επισημάνθηκε ότι θα ακολουθήσει η επίσημη κατοχύρωσή του από τον Δήμο πριν τη μαζική κοινοποίηση του.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας, η οποία συνδύαζε εικόνες από το αρχείο του 2020 (σε συνεργασία του Δήμου με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης) και σπάνιες φωτογραφίες από προσωπικά άλμπουμ και ευγενικές παραχωρήσεις συγχωριανών, προσφέροντας μια συγκινητική περιήγηση στο παρελθόν και στο παρόν της περιοχής. Στόχος της τοπικής κοινότητας είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού, ακόμα και μέσω σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για την αναπαράσταση της παλιάς Κορώνης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό και χαλαρό κλίμα, με συζητήσεις για το μέλλον της περιοχής και την ανάγκη για συμμετοχή, συνεργασία και αλλαγή νοοτροπίας καθώς, όπως τονίστηκε, οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν εγρήγορση από όλους μας ,ενώ ακολούθησε κέρασμα που ευγενικά προσέφερε το Μανιατάκειον Ίδρυμα.