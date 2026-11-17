Την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Μεσσήνης και 4 ακόμα κοινοτήτων του Δήμου για 6 μήνες, ενέκρινε με απόφασή του ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου.

Ειδικότερα, αποφάσισε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας: Των Δημοτικών Κοινοτήτων Τρικόρφου και Παλαιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Τρικόρφου, της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης, της Δημοτικής Κοινότητας Ζερμπισίων της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης και της Δημοτικής Κοινότητας Μηλιώτη της Δημοτικής Ενότητας Βουφράδος, για 6 μήνες, ήτοι έως και 18 Μαΐου 2027.

Και αυτό όπως επισημαίνεται, “καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”. Ξεκαθαρίζεται ότι “μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας”.

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