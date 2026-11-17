Την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου τιμά σήμερα η Καλαμάτας με φορείς και συλλογικότητες να καλούν σε συγκέντρωση στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία, ενώ όπως κάθε χρόνο θα ακολουθήσει πορεία μνήμης στο κέντρο της μεσσηνιακής πρωτεύουοσας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΔΕΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Α' ΕΛΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, καθώς ο κόσμος δοκιμάζεται σκληρά από την ακρίβεια, ενώ οι πολεμικοί εξοπλισμοί και οι συγκρούσεις κυριαρχούν, τόνισαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, καθώς και των σωματείων των εκπαιδευτικών, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Και κάλεσαν τους εργαζόμενους και όλο τον κόσμο στη συγκέντρωση για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, σήμερα στις 6 το απόγευμα.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας Αντώνης Τσώνης παρατήρησε ότι “το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας τιμά όσους θυσιάστηκαν και αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. 53 χρόνια μετά τον ξεσηκωμό του Νοέμβρη του 1973, τα

μηνύματα του Πολυτεχνείου για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ” κι εξήγησε: “Ψωμί: Ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, στεγαστική κρίση. Παιδεία: Ελλείψεις στα σχολεία, υποχρηματοδότηση κενά σε διδακτικό προσωπικό. Στεγαστική κρίση (φοιτητές). Ελευθερία: Πολέμους, που φέρνουν ανασφάλεια και νέες ανατιμήσεις, κοινωνική δικαιοσύνη.

Το Πολυτεχνείο μας καλεί σε ενότητα, αλληλεγγύη και διεκδίκηση για ειρήνη και αξιοπρεπή ζωή. Είναι χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων των αγώνων και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον”.

Ο κ. Τσώνης κάλεσε τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους φορείς και όλους τους πολίτες της Καλαμάτας να συμμετάσχουν μαζικά στη σημερινή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες της Μεσσηνίας στη συγκέντρωση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, στις 6 το απόγευμα”. Σημείωσε πως “το Πολυτεχνείο 53 χρόνια μετά είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Τα συνθήματα που φώναξαν οι φοιτητές «Ψωμί – παιδεία – ελευθερία» είναι αντίστοιχα και σήμερα. Και σήμερα υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και μεγάλα προβλήματα στην κοινωνία. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην απόφαση της πρυτανείας για κλείσιμο του Πολυτεχνείου. Πρέπει να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν τότε για να έχουμε σήμερα μια καλύτερη ζωή”.

Η γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά επισήμανε ότι “δεν έχει υπάρξει επέτειος του Πολυτεχνείου από το 1973 μέχρι σήμερα, που πραγματικά τα μηνύματα εκείνης της εξέγερσης να μην είναι επίκαιρα. Το τρίπτυχο «Ψωμί – παιδεία – ελευθερία» και τα συνθήματα στη θρυλική πύλη του Πολυτεχνείου «Εξω το ΝΑΤΟ – έξω οι ΗΠΑ» μαζί με τον αγώνα και τη συναδέλφωση των λαών ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, είναι τα κύρια προτάγματα και σήμερα”.

Η κ. Λαδά κάλεσε τον κόσμο να δώσει συνέχεια στη μεγάλη απεργία του προηγούμενου μήνα, σήμερα στην κεντρική πλατεία στις 6 το απόγευμα “και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε σήμερα αυτά που έχουμε ανάγκη. Και να συνεχίσουμε την αντίδρασή μας στις επιλογές της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα, στις 25 του μήνα, στη μεγάλη απεργία”.

Η γραμματέας της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Θεοδοσία Φλώρου σημείωσε πως “η καλύτερη τιμή στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα τους ενάντια στην εκμετάλλευση, στον φασισμό, τη φτώχεια και τους πολέμους, με δυνατά σωματεία, οργάνωση, συλλογική δράση. Ιδιαίτερα σήμερα τα συνθήματα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, οι εργαζόμενοι δυσκολευόμαστε να βγάλουμε τον μήνα. Η κυβέρνηση επικαλείται τις αντοχές της οικονομίας, όταν διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, δημόσια υγεία και παιδεία”.

Και κατέληξε “οι εργαζόμενοι δίνουμε τη δική μας απάντηση τόσο στις 17 Νοέμβρη με τη μαζική συμμετοχή μας στις 6 το απόγευμα, στη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, όσο και στις 25 Νοέμβρη στην πανελλαδική απεργία”.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή μαθητών, μαθητριών και γονέων στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου απευθύνει η Ενωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας, δίνοντας ραντεβού σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας.

Η ανακοίνωση της Ενωση Γονέων αναφέρει:

“Και αυτή τη χρονιά δίνουμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα όλων των παιδιών.

Γιατί σήμερα, ο αγώνας για το ΨΩΜΙ, είναι αγώνας για να έχουμε αυξήσεις στους μισθούς μας για να μπορούμε να στηρίξουμε την οικογένειά μας, για να ζει η οικογένειά μας όπως της αξίζει και όχι με το άγχος της ανασφάλειας.

Γιατί σήμερα, ο αγώνας για τη ΠΑΙΔΕΙΑ, είναι ο αγώνας για να πηγαίνουν τα παιδιά σε ένα ασφαλές σχολείο, όπου θα μπορούν να χτίσουν την προσωπικότητά τους και να μορφωθούν ολόπλευρα.

Γιατί σήμερα, ο αγώνας για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τα συνθήματα πριν 53 χρόνια στην πύλη του Πολυτεχνείου ενάντια στις ΗΠΑ & το ΝΑΤΟ, είναι ο αγώνας για να στηριχθούν τα σχολεία, τα νοσοκομεία και ό,τι άλλο χρειάζονται τα παιδιά, κόντρα στην πολεμική οικονομία, κόντρα στα γεωπολιτικά συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς που θυσιάζουν ολόκληρους λαούς αλλά και το μέλλον των παιδιών μας.

Σε αυτό το ζοφερό μέλλον που ετοιμάζουν για τα παιδιά εμείς θα είμαστε εδώ, ασπίδα προστασίας για όλα τα δικαιώματά τους.

53 χρόνια μετά συνεχίζουμε…”.

Κάλεσμα της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σήμερα στις 6 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, καλεί η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, υπογραμμίζοντας ότι τα μηνύματα του Νοέμβρη του 1973 παραμένουν επίκαιρα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την ιστορική εξέγερση, η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας εξέδωσε ανακοίνωση, τιμώντας τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους μαθητές που αντιστάθηκαν στη δικτατορία, καθώς και όλους όσοι διώχθηκαν, φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν για τη συμμετοχή τους στον αντιδικτατορικό αγώνα.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» εξακολουθεί να εκφράζει σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις, συνδέοντας την ιστορική μνήμη του Πολυτεχνείου με τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ακρίβεια, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, στην ανάγκη ενίσχυσης των μισθών και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και στη διεκδίκηση δημόσιας Υγείας και Παιδείας. Παράλληλα, η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας εκφράζει την αντίθεσή της στους πολεμικούς εξοπλισμούς και στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική δράση και οργανωμένη διεκδίκηση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η ουσιαστικότερη τιμή προς τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου είναι η συνέχιση των αγώνων για κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, απέναντι στη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τον φασισμό και τους πολέμους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση, ενώ παράλληλα απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα «Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα», αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία της εξέγερσης και τη σύνδεσή της με τις σημερινές κοινωνικές διεκδικήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΕΛ.Α.Σ.) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

“Το κυρίαρχο μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένει επίκαιρο: «Οι κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις του λαού και της νεολαίας κινούν την ιστορία και νοηματοδοτούν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο»”, επισημαίνει η Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι “η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 αποτελεί μια ξεχωριστή σελίδα στους αγώνες του λαού μας και ιδίως της νεολαίας, για Δημοκρατία και Ελευθερία. Το σύνθημα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», που κυριάρχησε στον τριήμερο ξεσηκωμό των φοιτητών, υποδήλωνε πρωτίστως την απαίτηση να φύγει η αμερικανοκίνητη δικτατορία. Συνάμα όμως διεκδικούσε, να ανοίξει ο δρόμος για μια Ελλάδα δημοκρατική, προοδευτική και δίκαιη”.

Η Σ.Ε. της ΕΛΑΣ σημειώνει πως “Μπορεί η μεταπολιτευτική περίοδος να μην εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες των εξεγερμένων φοιτητών, αλλά το Πολυτεχνείο και το μήνυμά του άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Γι’ αυτό παραμένει επίκαιρο και σήμερα. Όσο κι αν προσπαθούν οι κυρίαρχες ελίτ και οι μηχανισμοί τους, να παραχαράξουν ή να αποστειρώσουν τον ιστορικό ρόλο της εξέγερσης, το κυρίαρχο μήνυμά της παραμένει επίκαιρο: «Οι κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις του λαού και της νεολαίας κινούν την ιστορία και νοηματοδοτούν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο».

Η ιστορία όμως δεν παραχαράσσεται. Δεν έχουν τη δύναμη να φιμώσουν τη μνήμη, Δεν μπορούν να σβήσουν το όραμα που κληροδοτούν οι αγώνες του χθες στους αγώνες του σήμερα, όσες μεθόδους κι αν χρησιμοποιούν”.

Η Σ.Ε. καλεί “τα μέλη και τους φίλους της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και κάθε δημοκρατικό πολίτη, τις νέες και τους νέους να τιμήσουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τους νεκρούς της. Να φωνάξουμε «ποτέ πια φασισμός», συμμετέχοντας στη συγκέντρωση των μαζικών φορέων της πόλης στη κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, την Τρίτη 6 μ.μ.”.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στην πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου θα συμμετέχει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας σήμερα στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Με σύνθημα "Το αίμα το αδικαίωτο ποτέ δεν ησυχάζει…", η Αντιφασιστική στο μήνυμά της αναφέρει:

“Κλείνουν 53 χρόνια από την μεγάλη αιματοβαμμένη φοιτητική, νεολαιίστικη και λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 και στα μάτια της εξουσίας εκείνη η εξέγερση παραμένει μεγάλο αγκάθι !

Όχι μόνο η Μνήμη της εξέγερσης του Νοέμβρη του ’73 αλλά και ο ίδιος ο χώρος του ΕΜΠ ως τόπος υπεράσπισης της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας αποτελεί πρόβλημα για την κυβέρνηση καθώς η πύλη που στις κολόνες της γράφτηκαν λέξεις που καίνε: έξω αι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, παραμένουν αιτήματα ανεκπλήρωτα.

Η πιο άγρια αντεργατική, αντικοινωνική, αντιδημοκρατική κυβέρνηση της μεταπολιτευτικής περιόδου βουλιάζει μέσα στα σκάνδαλα και τη διαφθορά-με τα ορφανά της χούντας σε θέσεις κλειδιά- έχει κάνει σαφές ότι η ανάμνηση του Νοέμβρη τής είναι αβάσταχτη και γι αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει προβλήματα στον γιορτασμό με μια σειρά απαγορευτικών μέτρων κατά των εκδηλώσεων στο χώρο του ΕΜΠ χρησιμοποιώντας τον πρύτανη του ιδρύματος ως εκτελεστή των σχεδίων της. Όμως η αντίσταση του φοιτητικού κινήματος απέτρεψε νικηφόρα τα κυβερνητικά σχέδια.

Ο φασισμός, 81 χρόνια μετά την ήττα του, ξανασηκώνει κεφάλι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην Ελλάδα προσπαθεί να αναδιοργανωθεί με νυχτερινές επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες και δημοκρατικούς πολίτες, ιδιαίτερα μετά την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη.

Το αντιφασιστικό κίνημα μαζικό και δυνατό δεν θα επιτρέψει την επανεμφάνιση της αγέλης των φασιστών σε καμία πτυχή της κοινωνικής ζωής ! Ο αγώνας μας συνεχίζεται..

Το Πολυτεχνείο ζει!”.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ: “Επίκαιρα τα τα αιτήματα εξέγερσης Πολυτεχνείου”

Το Πολυτεχνείο επισκέφθηκε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος” Μανώλης Μάκαρης, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Σε δήλωσή του, ο Μανώλης Μάκαρης υπογραμμίζει ότι τα αιτήματα της εξέγερσης παραμένουν επίκαιρα, επισημαίνοντας τα προβλήματα της ακρίβειας, της δημόσιας Υγείας και Παιδείας και του κράτους δικαίου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σε μια εποχή που η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημα των πολιτών, η δημόσια Υγεία και Παιδεία υποβαθμίζονται και το κράτος δικαίου δοκιμάζεται, τα αιτήματα εκείνης της εποχής παραμένουν επίκαιρα».

Καταλήγοντας τονίζει ότι «ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα τους για μια κοινωνία με περισσότερη Δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια», επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

“Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποκτά νόημα, όταν συνδέεται με τους σημερινούς αγώνες για «Ψωμί-παιδεία-ελευθερία – Θάνατος στο φασισμό»”, παρατηρεί το παράρτημα Μεσσηνίας της Πανελλήνιας Ενωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ).

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι “κλείνουν 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το μήνυμα του παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. 53 χρόνια τώρα, η εκάστοτε εξουσία προσπαθεί να θάψει τη μνήμη με ποικίλους τρόπους αλλά εφέτος το παράκανε με εμπροσθοφυλακή τον πρύτανη του ΕΜΠ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτόν του ιδιοκτήτη του ιδρύματος και απαγορεύει σε φοιτητικούς συλλόγους, αντιστασιακούς συνδέσμους να τιμήσουν την εξέγερση των νέων του ’73 με ομιλίες,

συνελεύσεις, συζητήσεις. Αδικος κόπος. Οι φοιτητές αγωνιστικά και επίμονα κέρδισαν και αυτόν τον αγώνα.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποκτά νόημα, όταν συνδέεται με τους σημερινούς αγώνες για «Ψωμί-παιδεία-ελευθερία – Θάνατος στο φασισμό». Οσο οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημα, η δημόσια παιδεία, η υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική ασφάλιση υποβαθμίζονται και αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, όσο φασιστικές συμπεριφορές επανεμφανίζονται σε σχολεία και γειτονιές το παραπάνω σύνθημα γίνεται καθήκον, αγώνας επίμονος,καθημερινός”.

Η ΠΕΣΕΚ παράρτημα Μεσσηνίας τιμά τους/τις φοιτητές/τριες, τους/τις εργαζόμενους /ες

και όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της αντιδικτατορικής πάλης και καλεί τους

συναδέλφους και τις συναδέλφισσές της στην συγκέντρωση που οργανώνουν τα τοπικά εκπαιδευτικά σωματεία την Τρίτη 17 /11, ώρ α 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας”.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

“Ολες και όλοι στη συγκέντρωση του Πολυτεχνείου την Τρίτη 17 Νοέμβρη στις 6 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας”, αναφέρει σε μήνυμά του

ο Σύλλογος Για Τα Δικαιώματα Της Γυναίκας Καλαμάτας.

Ο Σύλλογος τιμά την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου και καλεί τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου “να δώσουμε μαχητική απάντηση στα βρώμικα ιμπεριαλιστικά σχέδια που σπέρνουν τον πόλεμο, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Παραδειγματιζόμαστε από τους αγώνες των φοιτητών, των εργατών, των μαθητών που ύψωσαν το ανάστημα τους απέναντι στη Χούντα.

Δεν ανεχόμαστε «να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ»!

Εμπνεόμαστε από τους αγώνες του λαού μας και εντείνουμε τη δράση μας ενάντια στους αιματοβαμμένους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΝΑΤΟ και

ΕΕ και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων. Δεν ανεχόμαστε να μετατρέπεται η χώρα μας σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο και οπλοστάσιο για το σφαγιασμό άλλων λαών, ο δικός μας λαός να μπαίνει στο στόχαστρο των αντιποίνων.

Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην πολιτική της πολεμικής οικονομίας που στηρίζουν όλες οι ευρωατλαντικές δυνάμεις στη χώρα μας. Δεν ανεχόμαστε να μοιράζονται δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στα γεράκια του πολέμου τη στιγμή που η γυναικεία ανισοτιμία βαθαίνει καθώς οι δικές μας ανάγκες, των γυναικών του μόχθου και των οικογενειών μας, δεν είναι “επιλέξιμες” από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις. Δεν ανεχόμαστε να εμπορευματοποιούνται τα δικαιώματα μας στην υγεία, στην εργασία, στην παιδεία, στη στέγη, να είμαστε αντιμέτωπες με την ακρίβεια που τσακίζει κόκκαλα!Δεν δεχόμαστε την προσπάθεια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας να βάλουν εμπόδια με την ένταση κρατικής καταστολής, της εργοδοτικής βίας και τρομοκρατίας, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, με την επανεμφάνιση των φασιστών, που είναι το μακρύ χέρι του συστήματος απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα”.