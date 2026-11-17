Νέα στοιχεία για την πολιτική και διοικητική οργάνωση της μυκηναϊκής Μεσσηνίας προσφέρει η ανακάλυψη ενός ακόμη θραύσματος πήλινης πινακίδας Γραμμικής Β στην Ίκλαινα, ενισχύοντας την επιστημονική εκτίμηση ότι στην περιοχή υπήρχε αρχικά ανεξάρτητο πολιτικό κέντρο, πριν από την ενοποίησή της υπό την εξουσία του Ανακτόρου του Νέστορα.

Η σημασία του ευρήματος αναδείχθηκε εκ νέου σε πρόσφατη παρουσίαση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι–Σεντ Λούις, στο οποίο εργάζεται ο επικεφαλής της αρχαιολογικής έρευνας στην Ίκλαινα, καθηγητής Μιχάλης Κοσμόπουλος.

Το μικροσκοπικό θραύσμα εντοπίστηκε το 2025, κοντά στο σημείο όπου είχε βρεθεί το 2010 η πρώτη πινακίδα Γραμμικής Β. Η παλαιότερη ανακάλυψη είχε προκαλέσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελούσε ένα από τα αρχαιότερα γνωστά δείγματα της συγκεκριμένης γραφής, η οποία χρησιμοποιούνταν για τη διοικητική καταγραφή στη μυκηναϊκή Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα είχε εξηγήσει ο Μιχάλης Κοσμόπουλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» τον περασμένο Ιούνιο, στη μία πλευρά του νέου θραύσματος διακρίνονται συλλαβογράμματα που ενδέχεται να αντιστοιχούν σε ονόματα, ενώ στην άλλη υπάρχουν αριθμητικά σύμβολα, πιθανώς σχετικά με ποσότητες αγαθών.

Η παρουσία δεύτερης πινακίδας ενισχύει την υπόθεση ότι στην Ίκλαινα λειτουργούσε οργανωμένος διοικητικός μηχανισμός, ο οποίος χρησιμοποιούσε τη γραφή για την καταγραφή οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση ότι η Ίκλαινα αποτελούσε αρχικά ανεξάρτητο πολιτικό κέντρο, το οποίο ενσωματώθηκε αργότερα στο μυκηναϊκό κράτος της Πύλου. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία συγκρότησης των πρώτων σύνθετων κρατικών οργανώσεων στον ελλαδικό χώρο.

Η αρχαιολογική έρευνα στην Ίκλαινα συνεχίζεται, προσφέροντας νέα δεδομένα για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση της μυκηναϊκής Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ο Μιχάλης Κοσμόπουλος παρουσίασε αναλυτικά τα νέα δεδομένα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων που συνοδεύει την έκθεση «Πύλος του Νέστορος: Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται».

Ο καθηγητής εκτιμά ότι η Ίκλαινα προσαρτήθηκε στο επεκτεινόμενο Βασίλειο της Πύλου περίπου στα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ. Υπογραμμίζει επίσης ότι η σημασία της πόλης ενδέχεται να διατηρήθηκε στη συλλογική μνήμη επί αιώνες, καθώς πιθανότατα αναφέρεται ακόμη και στην Ιλιάδα του Ομήρου.

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