Ειδικότερα, η κ. Λαδά απάντησε: “Η Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας προχωρήσαμε σε κινητοποίηση τη μέρα που η υπουργός επισκέφθηκε το συνέδριο της ΚΕΔΕ για να μιλήσει για θέματα παιδείας. Δεν μας συνάντησε ποτέ. Καταθέσαμε υπομνήματα στη γραμματέα της και στην πραγματικότητα για άλλη μια φορά δάσκαλοι και γονείς διαδηλώσαμε έξω από το συνέδριο, που δεν μας επιτράπηκε να μπούμε και να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας. Μόνο υπόμνημα δώσαμε, για τα προβλήματα που έχουμε στα σχολεία, που πραγματικά η υποχρηματοδότηση και η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών τα έχει βουλιάξει στη μαύρη φτώχεια”.