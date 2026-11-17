Τη βούλησή τους να βαδίσουν στον δρόμο του αγώνα του Πολυτεχνείου για αξιοπρεπή ζωή, για αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία, για δημοκρατία, ελευθερία και ειρήνη, εξέφρασαν σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα, εκατοντάδες πολίτες που μετείχαν στις εκδηλώσεις για την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973.

Αρχικά, εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων, εργατικών και συνδικαλιστών σωματείων, συλλογικοτήτων και κομμάτων έδωσαν το παρών στη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι φοιτήτριες Κατερίνα Τοκατλίδη και Κατερίνα Θεοδωροπούλου και οι πρόεδροι του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας Αντώνης Τσώνης, του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς και της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης.

Σημείωσαν τα σοβαρά ζητήματα σπουδών και διαβίωσης των φοιτητών και τα προβλήματα στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας, την ακρίβεια, τους μισθούς που δεν φθάνουν για όλο τον μήνα, το υπέρογκο ενεργειακό κόστος, τα δυσθεώρητα ενοίκια, τις μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τα ακατάλληλα σχολικά κτήρια, την άνοδο της Ακροδεξιάς και του φασισμού, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις.

Τόνισαν την ανάγκη για συνέχιση του αγώνα και για ενωτική απάντηση των εργαζομένων, ενώ στάλθηκε μήνυμα συμμετοχής στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Ακολούθησε μεγάλη πορεία με συνθήματα στους δρόμους γύρω από την κεντρική πλατεία.



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Γ.Σ.