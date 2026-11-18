Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η Γιορτή Μεσογειακής Διατροφής και Συλλογικοτήτων στην Κορώνη.

Ηταν η τέταρτη εκδήλωση του φεστιβάλ «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής» που φιλοξενήθηκε στον χώρο του Παλαιού Σχολείου Κορώνης, προσφέροντας μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στη συνεργασία, τη γεύση και την πολιτιστική κληρονομιά.

Οπως αναφέρει ο διοργανωτής Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης “η βραδιά αποτέλεσε μια αληθινή γιορτή των τοπικών συλλογικοτήτων, όπου όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αποδεικνύοντας τη δύναμη της ενότητας και της κοινής προσπάθειας.

Στην επιτυχία της βραδιάς συνέβαλαν καθοριστικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, οι οποίοι με το μεράκι, τη φιλοξενία και την αφοσίωσή τους απογείωσαν τη διοργάνωση”.

Συγκεκριμένα στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακόβου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μικρομανέων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασίνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλιτσίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μεταμόρφωσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λογγάς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρακοπιού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοκελλαριάς.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν η εντυπωσιακή έκθεση παραδοσιακών σκευών και εργαλείων της Μεσογειακής Διατροφής, ο πλούσιος μπουφές με τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα που ετοίμασαν με αγάπη οι συμμετέχοντες, καθώς και οι παραδοσιακοί χοροί που πλημμύρισαν τον χώρο με μουσική, χρώμα και ζωντάνια.

“Η βραδιά της Κυριακής απέδειξε έμπρακτα ότι η Κορώνη τιμάει καθημερινά τον τίτλο της ως Πρέσβειρα της Μεσογειακής Διατροφής μέσα από τη συλλογική δράση και τη διάθεση των ανθρώπων της να πάνε την περιοχή τους μπροστά”, καταλήγουν στο μήνυμα τους οι διοργανωτές.