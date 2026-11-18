Συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης και υπεύθυνη του Καρναβαλιού Μεσσήνης, Δώρα Βαρανάκη, είχε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Καλαματιανού Καρναβαλιού, Παναγιώτης Μάλαμας, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τις φετινές διοργανώσεις.

Μια συνάντηση με ευχάριστες στιγμές, ανταλλαγή ιδεών και διάθεση συνεργασίας, που αφήνει τις καλύτερες υποσχέσεις για τη συνέχεια. Καλαμάτα και Μεσσήνη μοιράζονται την αγάπη για το καρναβάλι και τη χαρά της συμμετοχής.