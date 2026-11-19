Δύο νέες δράσεις του προγράμματος Recypic διοργανώνουν ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και ο Δήμος Καλαμάτας από τις 20 Νοεμβρίου έως την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι πρωτοβουλίες αξιοποιούν τη συνεργασία με τα σχολεία και την κοινωνική προσφορά για να ενθαρρύνουν περισσότερους κατοίκους να ανακυκλώνουν συστηματικά τις συσκευασίες τους.

Από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου, το Recypic Family Challenge απευθύνεται στις οικογένειες μαθητών των δημοτικών σχολείων του κέντρου της Καλαμάτας. Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με τη σχολική κοινότητα, τα παιδιά θα μεταφέρουν στο σπίτι όσα μαθαίνουν για τη σωστή ανακύκλωση και καλούνται να τα εφαρμόσουν μαζί με τους γονείς τους, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Recypic.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονική κλήρωση με δώρα για τα παιδιά, τα οποία προσφέρουν συνεργαζόμενες τοπικές επιχειρήσεις.

Η δεύτερη δράση θα διαρκέσει από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Καλαμάτας. Η καμπάνια καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν στο Recypic, συνδέοντας τη σωστή ανακύκλωση με τη στήριξη της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την προσφορά γευμάτων και χριστουγεννιάτικων δώρων στη δομή.

Το Recypic λειτουργεί ήδη στην πόλη και αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή της σωστής ανακύκλωσης συσκευασιών. Μέσω της εφαρμογής οι χρήστες συγκεντρώνουν πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε προσφορές συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι δύο νέες δράσεις εντάσσονται στην προσπάθεια του ΦΟΔΣΑ και του Δήμου να ενισχύσουν την ανακύκλωση στην πηγή, δίνοντας στους κατοίκους περισσότερα κίνητρα να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.