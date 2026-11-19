Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Ηλίας Γυφτέας, γυμναστής και πρώην δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, ο οποίος είχε ενεργή παρουσία επί σειρά ετών στην εκπαίδευση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Ηλίας Γυφτέας υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός, ενώ παράλληλα ανέπτυξε σημαντική αυτοδιοικητική δραστηριότητα, με επίκεντρο την Καλαμάτα και ιδιαίτερα το Ασπρόχωμα, με το οποίο διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής του πορείας διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης «Αγία Μαρίνα», καθώς και πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροχώματος.

Παράλληλα, συμμετείχε σε διοικητικά συμβούλια δημοτικών νομικών προσώπων, με ενεργό ενδιαφέρον για ζητήματα εκπαίδευσης και καθημερινότητας των πολιτών.

Για την απώλεια του Ηλία Γυφτέα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε:

"Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Ηλία Γυφτέα. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια την εκπαίδευση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έναν άνθρωπο της προσφοράς, της δράσης και της διεκδίκησης.

Ο κυρ Ηλίας υπήρξε εκπαιδευτικός με αγάπη για τα παιδιά και τη νέα γενιά, ενώ από τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε στον Δήμο Καλαμάτας, ως Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροχώματος, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κατασκήνωσης «Αγ. Μαρίνας» και μέλος συμβουλίων σε Νομικά Πρόσωπα, εργάστηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σχολεία, την καθημερινότητα και τον τόπο του.

Ήταν δυναμικός, ντόμπρος, μαχητικός, με ξεκάθαρες απόψεις και βαθιά αγάπη για το Ασπρόχωμα και την Καλαμάτα. Στην κοινή μας αυτοδιοικητική πορεία είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του, να εκτιμήσω την αποτελεσματικότητά του και να κρατήσω τις συμβουλές του.

Ακόμη και στην πιο δύσκολη προσωπική του δοκιμασία, έδωσε τη μάχη του με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και μοιράστηκαν τις αγωνίες και τις προσπάθειές του.

Στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που αγαπούσε εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι, κυρ Ηλία. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη και εκτίμηση".