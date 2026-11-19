Ανοιχτή εκδήλωση στον επιδεικτικό αγρό «Μάνα Ελιά» στην Καλαμάτα διοργανώνουν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα και το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στον χώρο και να γνωρίσουν τη «Μάνα Ελιά», το υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο της ποικιλίας Καλαμών, ηλικίας περίπου 1.700 ετών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης από το 1980.

Στον επιδεικτικό αγρό διατηρείται επίσης ελαιώνας με 20 σημαντικές και σπάνιες ελληνικές ποικιλίες ελιάς. Η συλλογή του Ινστιτούτου έχει αναγνωριστεί ως Διεθνής Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου, το οποίο επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη ελαιοκομική έρευνα, την υγεία του εδάφους, την αγροβιοποικιλότητα, τις βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές και την προσαρμογή της ελαιοκαλλιέργειας στην κλιματική αλλαγή.

Τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας της «Μάνας Ελιάς», με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου και καθιερώθηκε το 2019 με πρωτοβουλία της UNESCO.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον επιδεικτικό αγρό του ΕΛΓΟ – Δήμητρα, στη Λακωνικής 89, με είσοδο απέναντι από το ΙΕΚ Δέλτα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση manaelia@elgo.gr.