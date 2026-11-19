Ενας 65χρομος Αμερικανός μεταφέρθηκε δίχως τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, μιας και υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια ταξιδιού με κρουαζιερόπλοιο.

Το περιστατικό συνέβη προχθές το μεσημέρι και ενώ το κρουαζιερόπλοιο σημαίας Παναμά έπλεε 19 ναυτικά μίλια ανατολικά της Πύλου.

Αμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μιας και ο 65χρονος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το πλοίο προσέγγισε το αγκυροβόλιο της Πύλου και ο ασθενής παρελήφθη από επιβατηγό λάντζα και μεταφέρθηκε στο λιμάνι.

Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ το κρουαζιερόπλοιο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Κ.Ηλ.