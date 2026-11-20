Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ τις προσεχείς ημέρες.

Ειδικότερα αύριο Σάββατο από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνει ο οικισμός Καμάρια και από τις 12:30 έως τις 3 το μεσημέρι το Μανιάκι.

Τη Δευτέρα από τις 8:30 έως τις 9:30 το πρωί και από τις 3:30 έως τις 4:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Αμπάζι και Φυτιές στη Μεσσήνη, καθώς επίσης Αβραμιού, Αριστομένης, Χορεύτρα, Βελίκα, Άνω και Κάτω Βούταινα, Διόδια, Καρποφόρα, Λευκοχώρα, Λυκότραφο (και ο οικισμός Μυλωνάς), Μάδενα, Νεοχώρι Αριστομένη, Παλαιό Λουτρό, Πλατανόβρυση, Στέρνα και Στρέφι (και ο οικισμός Χρυσοφόρα), Βλάση, Μαργέλι, Λυκουδέσι και Μυρτοποταμιά.

Την Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Ανάληψη. Από τις 8 έως τις 9 το πρωί και από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι τα αρδευτικά της Μεσσήνης, η Παραλία Ανάληψης, η Βελίκας και η Παλιά Βελίκας.

ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

Διακοπές ρεύματος θα γίνουν τις επόμενες ημέρες σε περιοχές της Τριφυλίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα το Σάββατο από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 12Q30 το μεσημέρι διακοπή θα γίνει στις περιοχές Μεταξάδα, κεραία ΕΡΤ και Μοναστήρι.

Από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μυρίτοβα, Αρμακάδια, Βρύσες και Στεφάνι Αγίας Κυριακής.

Τη Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στα Φιλιατρά στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Στρ, Μακρυγιάννη, Χαραπάτα, Σάμπαλη, Αντωναρόπουλου, Θεοδωρακόπουλου, Μητρομάρα, Ιωαν. Τομαρά, Σκορδάκη, Χαραλάμπους, Βένου, Κανάρη, Βορείου Ηπείρο, Κιλκίς.

Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στην Κυπαρισσία στις περιοχές Νοσοκομείο, Κοκκέβη, Φραντζή, Σταθόπουλου, Καλαντζάκου, Νοσοκομείου, Μέλιου και Χριστιανουπόλεως.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.