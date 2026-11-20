Στην Κοινότητα Αλαγονίας θα υπάρχει πλέον κοινοτικός απινιδωτής, διαθέσιμος για χρήση από εκπαιδευμένους πολίτες.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο αυτόματο απινιδωτή, ο οποίος είναι δωρεά του πατέρα Βασιλείου Βεργινάδη. Η Κοινότητα Αλαγονίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον πατέρα Β. Βεργινάδη, για την δωρεά του απινιδωτή.

Οπως ανακοίνωσε η Κοινότητα, η επιμόρφωση προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες θα γίνει αύριο Σάββατο 21 Νοεμβρίου μετά το τέλος της θείας λειτουργίας. Έτσι, κατά την ημέρα αυτή, ο εορτασμός συνδυαζόμενος με την τοποθέτηση του απινιδωτή, διαμορφώνουν το πρόγραμμα από το πρωί της ημέρας ως εξής: Τέλεση θείας λειτουργίας στον ναό Εισοδίων της Θεοτόκου. Βιωματική παρουσίαση πρώτων βοηθειών με χρήση απινιδωτή από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και επιμορφωτή τον Βασίλειο Μιχόπουλο, στο θεατράκι “Πλάτανος” Αλαγονίας.

Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος.

Η Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας προσκαλούν “όλους να τιμήσουν με την παρουσία τους τη γιορτή αλλά και να συμμετέχουν στην τόσο σημαντική αυτή εκπαίδευση χρήσης του απινιδωτή, που ως νέα τεχνολογία μπορεί συμβάλλει στην υγεία όλων μας”.

(Φωτογραφία αρχείου)