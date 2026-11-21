Για τον τρόπο διαχείρισης του νερού ως εμπόρευμα διαμαρτυρήθηκε το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας χθες το πρωί, έξω από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Οι διαμαρτυρόμενοι κάλεσαν τη δημοτική αρχή “να απαιτήσει την κατάργηση του νόμου που εντάσσει τις ΔΕΥΑ στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και δρομολογεί την παράδοση των ΔΕΥΑ στους επιχειρηματικούς ομίλους”.

Με ψήφισμα που ενέκριναν, κάλεσαν τη δημοτική αρχή να συζητήσει τα αιτήματά τους στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να πάρει απόφαση για: “1) Κατάργηση της τελευταίας απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που επιβάλει πρόστιμα 50% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. 2) Να δώσει κατεύθυνση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για να θεσπίσει κοινωνικό τιμολόγιο για τις ευάλωτες κατηγορίες των συμπολιτών μας έως μηδενικά τιμολόγια για τους άπορους. 3) Καμία διακοπή νερού σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν”.