4 - 7 Ιουλίου το Vamvakou Experience Festival

Στο Vamvakou Experience Festival η μουσική είναι κύριο συστατικό της εμπειρίας. Το καλλιτεχνικό ταξίδι ξεκινά από το βράδυ της πρώτης κιόλας ημέρας και τις 04/07, με ένα πολλά υποσχόμενο μουσικό ζέσταμα με τους “The Burger Project” που παρουσιάζουν το «Πάρτι Φαμίλια», μία διαδραστική συναυλία για οικογένειες και παιδιά (4-12 ετών). Η δεύτερη ημέρα (05/07) συνεχίζεται δυναμικά και ολοκληρώνεται με alternative rock, ηλεκτρονικούς ρυθμούς και κινηματογραφικά μουσικά περάσματα από τον Μάκη Παπασημακόπουλο σε ρόλο dj με θέα τον έναστρο ουρανό του Πάρνωνα κι ένα κοκτέιλ στο χέρι. Στις 06/07, ο αγαπημένος Λάκωνας ράπερ Anser, γνωστός για τις ρίμες που «ζαλίζουν», έρχεται από τη Σπάρτη για να μας χαρίσει μία υπέροχη χιπ χοπ εμπειρία στο χωριό. Mαζί του θα είναι ο Andri J και στα decks o Eversor. Κι επειδή, είναι πια γεγονός ότι, χρόνια τώρα, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, οι αγαπημένοι Locomondo σε μία μοναδική καλοκαιρινή συναυλία το ίδιο βράδυ (06/07) το τραγουδούν μαζί μας στη δροσιά του βουνού γιορτάζοντας εικοσιένα χρόνια γεμάτα από reggae, ska και latin ρυθμούς. Λίγο πριν το κλείσιμο του φεστιβάλ (07/07), το μουσικό σύνολο Oros Ensemble σας καλεί σε μία μελωδική βόλτα στο χωριό, όπου σπίτια και αυλές του θα μετατραπούν σε «μουσικές σκηνές» και solos φλάουτου, κοντραμπάσου, βιολιού, κλαρινέτου, ακορντεόν και κρουστών θα γεμίσουν νότες το τοπίο. Το τέλος, αναμένεται εξίσου δυνατό! Το Schoolwave on Τour (07/07) με τρεις μπάντες, Deterrents, Φεϊρούζ και Τaigetus, παιδιά από την Αθήνα, τα Χανιά, την Κόρινθο, την Καλαμάτα και τη Σπάρτη παίρνουν τα βουνά για μία αναπάντεχη μουσική σύμπραξη στην πλατεία του χωριού.

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Vamvakou Experience Festival με ένα δυναμικό δίπτυχο σύγχρονου χορού με τίτλο Return of the Summer (05/07), σε χορογραφίες του Γιάννη Μανταφούνη και του Κωνσταντίνου Ρήγου, πάνω σε μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, και του Εκτόρ Μπερλιόζ, αντίστοιχα. Η καλλιτεχνική ημέρα συνεχίζεται με τις Παραβάσεις/Αναγνώσεις (05/07), τη σειρά θεατρικών αναλογίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), που κλείνουν τον κύκλο τους στη Βαμβακού με τον Χρήστο Λούλη επί σκηνής σε μία θεατρική ανάγνωση αποσπασμάτων από το ποίημα του Βιτσέντζου Κορνάρου, «Ερωτόκριτος», σε σκηνοθετική επιμέλεια Δημήτρη και Ορέστη Σταυρόπουλου και μουσική και ηχητική σύνθεση Τζεφ Βάγγερ. Στις 06/07, στην πλατεία του χωριού, αποκαλύπτονται τα μυστικά της παραδοσιακής Γερακίτικης υφαντικής τέχνης σε μια διαδραστική επίδειξη συνοδεία όρθιων αργαλειών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γερονθρών (Γερακίου Λακωνίας).

Η επιστροφή στη φύση, η αποφόρτιση από την καθημερινότητα για εμάς σημαίνει επιστροφή στον ίδιο μας τον εαυτό. Για τον λόγο αυτό, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το πρόγραμμα, shiatsu και χαλαρωτική

μάλαξη προσώπου και κεφαλής (06/07) από την Αλεξία Τσελέκη, breathing meditation στο δάσος (06/07), αλλά και yoga για όλους (07/07) με τις Μαρία-Άννα Βλάχου και Μόλλυ Σειρηνάκη. Μία οργανωμένη ποδηλατική εμπειρία στο βουνό με ηλεκτρικά ποδήλατα με υποβοήθηση ΗΑΙΒΙΚΕ (06/07) και μία πρωινή πεζοπορία ως το σπηλαιομονάστηρο της Αγίας Κυριακής, ανήμερα του εορτασμού της (07/07), με οδηγό την ομάδα «η Φάση είναι…Μountains» φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, αλλά και τη ζωή στο χωριό.

Κι επειδή καλοκαίρι στο χωριό σημαίνει ανέμελες παιδικές αναμνήσεις, χώμα, φύση, διασκέδαση και χαρά, το σχολείο της Βαμβακούς θα μετατραπεί σε ένα λαχταριστό Σχολείο Σοκολάτας (06/07) με εργαστήρια χειροποίητης σοκολάτας, γευστικούς πειραματισμούς και σοκολατένια δημιουργική απασχόληση, ενώ η παιδική χαρά στην πλατεία θα φιλοξενήσει μία διασκεδαστική Γιορτή Χρωμάτων (07/07) περνώντας ένα αισιόδοξο μήνυμα ελπίδας και χαράς με τους Happy Elephant. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα μυστικά του λαχανόκηπου (06/07), αλλά και θα γίνουν μικροί γεωργοί σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη και θα ακολουθήσουν τις μέλισσες μέσα στην κυψέλη και «γύρη, γύρη, όλοι» (06/07) θα ανακαλύψουν τη ζωή τους και την τέχνη της συνεργασίας, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι με οδηγό το The Bee Camp. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο που συνδυάζει την παράδοση με την επιστήμη και την τεχνολογία, φτιάχνοντας χωριάτικο σαπούνι (07/07) με την καθοδήγηση της χημικού και υπεύθυνης ΕΚΦΕ Λακωνίας, Έλενας Παλούμπα. Οι νέοι γονείς με τα μωρά τους, στις 07/07, μπορούν να συμμετέχουν στο Vamvakou Baby Boom Dance, ένα τρυφερό χορευτικό παιχνίδι σε συνεργασία με τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και χορευτές του μπαλέτου της ΕΛΣ.