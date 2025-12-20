Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για αιμοδοσία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία που διοργάνωσε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Με σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ελπίδα» γονείς, εκπαιδευτικοί και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του σχολείου, δίνοντας αίμα για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος που έχει δημιουργηθεί.

