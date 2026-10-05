Μεγάλη συμμετοχή αιμοδοτών και δωρητών στο ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας

Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών του ναού Αγίου Νικολάου Φλαρίου, στην πόλη της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η 9η Ημέρα Αγάπης και Προσφοράς.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 44 φιάλες αίματος και μεγάλες ποσότητες τροφίμων και ειδών υγιεινής και καθαριότητας, τα οποία προορίζονται να διανεμηθούν στους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας, μέσω της Τράπεζας Τροφίμων της ενορίας.

Ο προϊστάμενος του ναού και πρωτοσύγκελλος της μητροπόλης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς ευχαρίστησε όλους τους αιμοδότες και τους δωρητές του ναού, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις νέες και στους νέους της ενορίας, που έχουν δημιουργήσει την Εθελοντική Ομάδα “Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους”.

Eκ μέρους της εθελοντικής ομάδας, ο Αλέξης Κληρόπουλος ευχαρίστησε όλους όσοι παραβρέθηκαν και συνέλαβαν σε αυτή την σπουδαία πράξη φιλανθρωπίας και ιδιαίτερα τους ιερείς του ναού για τη συνεργασία.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή και παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων ο ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Συνοχής, Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι.